ضبط 2.5 طن أرز ودقيق وكلور مجهولة المصدر بحملة تموينية بالقليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

شنت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، حملة مكبرة على الأسواق والشوادر والمصانع، لضبط حركة تداول السلع، والقضاء على كافة صور الغش والتدليس ومراقبة أسواق التصنيع، خاصة السلع المقلدة من مواد مجهولة والتى تضر بالبيئة، وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من القضايا، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد أحمد عبد العليم رئيس مباحث التموين بالقليوبية، يفيد بشن حملات على الأسواق والشوادر والمصانع، لضبط حركة تداول السلع والقضاء على كافة صور الغش والتدليس ومراقبة أسواق التصنيع.

وأسفرت الحملة عن ضبط نصف طن من الأرز، وكذلك نصف طن من الدقيق، ونصف طن من ملح الطعام، مجهولين المصدر وبدون فواتير، بحوزة المدير المسؤول عن مخزن محل لتجارة الحبوب، بدون ترخيص، بدائرة مركز شرطة طوخ، لحيازته وتخزينه كميات من السلع الغذائية مجهولة المصدر وبدون فواتير، بهدف إدخال الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تمكنت الحملة من ضبط تنك معبأ بالكلور الخام، بسعة 1 طن مجهول المصدر وبدون فواتير وغير مطابق للمواصفات القياسية، وذلك بحوزة المدير المسؤول عن مخزن لتعبئة منظفات صناعية، بدون ترخيص أو سجل صناعي، بدائرة قسم شرطة الخصوص، لقيامه بتعبئة وتصنيع المنظفات الصناعية المقلدة والمغشوشة والغير مطابقة للمواصفات القياسية من خامات مجهولة المصدر.