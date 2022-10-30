ضبط المتهمين فى واقعة العثور على جثة طفلة حديثة الولادة بجوار مسجد بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

ألقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة ديرب نجم بمديرية أمن الشرقية، القبض على المتهمين فى واقعة ترك طفلة حديثة الولادة، بجوار مسجد النصر نطاق مدينة ديرب نجم، وتم إحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق لمباشرة التحقيقات.

بداية الواقعة اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، اخطارًا من اللواء محمد الجمسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى ديرب نجم المركزى، بوصول جثة طفلة حديثة الولادة بجوار مسجد النصر بنطاق المدينة.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية أن الطفلة مجهول الهوية عثر عليه أحد الأهالي جثة هامدة نطاق بندر ديرب نجم، وتم التحفظ عليها بمشرحة المستشفى وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6660 إدارى مركز ديرب نجم وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

وتبين من التحريات قيام شاب بالتعدى على نجلة خالته الطالبة 14 عاما، وأنجب منها، وتبين أن الطالبة والدها متوفى وتعيش مع والدتها وخالتها بإحدى قرى محافظة الدقهلية، وبعد إنجاب الطالبة أخذت والدتها وخالتها الطفلة وتم وضعها فى حقيبة والتخلص منها بجوار مسجد النصر بمدينة ديرب نجم، وتم القبض عليهم وإحالتهم للنيابة العامة التى قررت عرض الطالبة على الطب الشرعي وإخلاء سبيلها وعرض المتهم على الطب الشرعي مع عرضه على النيابة وحجز الأم وشقيقتها لحين ورود تحريات المباحث.