سور الكاتدرائية يتزين بعبارات التوعية للحفاظ على البيئة.. صور

كتب ـ محمد الأحمدى

قام قداسة البابا تواضروس الثاني الفترة الماضية من خلال العظة الأسبوعية بتوعية الشعب عن أهمية ترشيد الاستهلاك والحفاظ على البيئة، بالإضافة إلى عقد العديد من ندوات التوعية في كنائس الكرازة المرقسية.

وفي شهر ديسمبر من العام الماضي أطلق قداسته مبادرة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية "ازرع شجرة" التي من خلالها شجع قداسة البابا الإيبارشيات والكنائس على زراعة الأشجار على أن تقوم كل كنيسة بزراعة مئة شجرة على الأقل، دعمًا ومساندة لمصر في تنظيم النسخة القادمة من مؤتمر قمة الأمم المتحدة للمناخ COP27.

واليوم وبتوجيهات من قداسة البابا تواضروس الثاني قام المكتب البابوي للمشروعات والعلاقات بتزيين سور الكاتدرائية المرقسية بالعباسية برسائل توعية للشعب المصري من أجل الحفاظ على البيئة وترشيد الاستهلاك، وذلك تزامنا مع استضافة مصر ل مؤتمر المناخ ، الذى سيعقد في مدينة شرم الشيخ خلال أيام.

وحملت عبارات التوعية الرسائل التالية:

1) وَأَخَذَ الرَّبُّ الإِلهُ آدَمَ وَوَضَعَهُ فِي جَنَّةِ عَدْنٍ لِيَعْمَلَهَا وَيَحْفَظَهَا (تك ٢: ١٥)

2) طوبى لمن يزرع شجرة

3) استهلاك طاقة أقل = بيئة أنظف

4) الأرض أمنا الغالية.. حافظ عليها