اليوم السابع
Ads
الأحد، 30 أكتوبر 2022 10:04 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

سفير روسيا لدى واشنطن يستنكر رد فعل أمريكا على الهجوم الإرهابى بميناء "سيفاستوبول"

الأحد، 30 أكتوبر 2022 09:24 ص
سفير روسيا لدى واشنطن يستنكر رد فعل أمريكا على الهجوم الإرهابى بميناء "سيفاستوبول" الحرب الروسية الأوكرانية - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وصف السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنتونوف، رد فعل الإدارة الأمريكية على الهجوم الإرهابي، الذي وقع على ميناء سيفاستوبول، بـ "المروع".

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن أنتونوف قوله إن "رد فعل واشنطن على الهجوم الإرهابي على ميناء سيفاستوبول مخز حقا، فلم نر أي علامات على إدانة الأعمال المتهورة من قبل نظام كييف، وبدلاً من ذلك فإنه يتم تجاهل جميع المؤشرات على تورط المتخصصين العسكريين البريطانيين في تنظيم الضربة الضخمة باستخدام الطائرات بدون طيار".

وتعرضت سيفاستوبول أمس السبت لأكبر هجوم منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، إذ أعلن حاكم سيفاستوبول ميخائيل رازفوجايف أن قوات أسطول البحر الأسود صدت الهجوم في مياه خليج سيفاستوبول، متهما القوات الأوكرانية بأنها كانت تستهدف المنشآت العسكرية لأسطول البحر الأسود.

واتهمت وزارة الدفاع الروسية، النظام في أوكرانيا بتنفيذ هجوم على سفن أسطول البحر الأسود وسفن مدنية في سيفاستوبول، باستخدام طائرات مسيرة.

 


ميناء سيفاستوبول

واشنطن

روسيا

الحرب الروسية الأوكرانية

اوكرانيا

كييف



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة