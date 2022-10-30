سفير روسيا لدى واشنطن يستنكر رد فعل أمريكا على الهجوم الإرهابى بميناء "سيفاستوبول"

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن أنتونوف قوله إن "رد فعل واشنطن على الهجوم الإرهابي على ميناء سيفاستوبول مخز حقا، فلم نر أي علامات على إدانة الأعمال المتهورة من قبل نظام كييف، وبدلاً من ذلك فإنه يتم تجاهل جميع المؤشرات على تورط المتخصصين العسكريين البريطانيين في تنظيم الضربة الضخمة باستخدام الطائرات بدون طيار".

وتعرضت سيفاستوبول أمس السبت لأكبر هجوم منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، إذ أعلن حاكم سيفاستوبول ميخائيل رازفوجايف أن قوات أسطول البحر الأسود صدت الهجوم في مياه خليج سيفاستوبول، متهما القوات الأوكرانية بأنها كانت تستهدف المنشآت العسكرية لأسطول البحر الأسود.

واتهمت وزارة الدفاع الروسية، النظام في أوكرانيا بتنفيذ هجوم على سفن أسطول البحر الأسود وسفن مدنية في سيفاستوبول، باستخدام طائرات مسيرة.