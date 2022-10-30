زراعة 1000 شجرة بأيدي طلاب بورسعيد تزامنا مع انطلاق قمة تغير المناخ COP27

بورسعيد - محمد عزام

أكدت الدكتورة هاله عبدالسلام، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، أنه تم تدشين مبادرة لزراعة 1000 شجرة بمدارس المحافظة وقرى الجنوب تحت رعاية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وتزامنا مع انطلاق قمة التغير المناخي COP27 التي تستضيفها مصر خلال شهر نوفمبر.

وأضافت الدكتورة هالة عبد السلام، أن هذه المبادرة والتي سيقوم الطلاب بغرس شتلات أشجارها بأيديهم تأتي في اطار جهود الدولة لزيادة نصيب الفرد من المساحات الخضراء والتي تسهم بشكل فعال في خفض معدلات التلوث البيئي وتحسين صحة المواطنين.

وأوضحت أن هذه المبادرة تأتي تحت مظلة مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية "اتحضر للأخضر" لتوفير شتلات الأشجار وزراعتها، موضحه أن تمكين الطلاب من زراعة الأشجار بأنفسهم يهدف إلى تعزيز الآثار الإيجابية وحثهم على الحفاظ على المساحات الخضراء والاسهام في زيادتها تماشيا مع رؤية مصر 2030 لبناء الشخصية المصرية.