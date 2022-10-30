زراعة المنوفية: توزيع 1446 طن أسمدة خلال الموسم الشتوي

المنوفية - فريق المحافظات

أعلن المهندس محمد التركاوى، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنوفية، بقيام إدارة الرقابة على المبيدات والمخصبات الزراعية بالمديرية وبالتنسيق مع الجهات المعنية بشن حملات مكبرة على محلات بيع المبيدات والمخصبات الزراعية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، وأسفرت عن ضبط (34) عبوة مبيدات منتهية الصلاحية، فضلاً عن سحب (12) عينة أسمدة زراعية للتأكد من مدي صلاحيتها بمركزي الباجور ومنوف في ضوء تكليفات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بشن الحملات الرقابية على الأسواق ومحلات بيع المبيدات والمخصبات الزراعية بنطاق المحافظة للتأكد من ضبط الأسعار والوقوف على نوعية السلع الزراعية المباعة والحد من انتشار تداول المخصبات والمبيدات الزراعية المحظور تداولها حفاظاً على حقوق المواطنين وحمايتهم من التلاعب.

وعلى صعيد آخر، أشار وكيل وزارة الزراعية إلى أنه تم توزيع (1446) طن نترات ويوريا بكافة أرجاء المحافظة بدءً من 17 سبتمبر الماضي وحتي الآن بالموسم الشتوي، مضيفاً أن ما يخص منظومة الحيازة الإلكترونية ( الكارت الذكي) فقد تم طباعة (329) ألفا و (664) كارت، وتم تسليم (236) ألفا و(740) كارت بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة ، فضلا عن اعتماد وتسجيل (387) ألفا و(966) استمارة تمهيدا لاستصدار الكارت الذكي.

وفيما يخص المتابعة الميدانية لأعمال تطهير المساقى الخصوصية بنطاق المحافظة ، أوضح وكيل وزارة الزراعة إلى أنه تم الانتهاء من تطهير مسافة طولية بلغت (3) كم و(750) متر بنواحي البتانون بمركز شبين الكوم، وسرسنا بمركز الشهداء، والروضة ببركة السبع ، طه شبرا بقويسنا) والتي تخدم مساحة زراعية تقدر بـ (355) فدانا زراعيا.

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية، على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق التام مع مديريات الزراعة والرى في المتابعة الدورية لأعمال تطهير المساقى بنطاق المحافظة ورفع نواتج التطهير للترع والمجاري المائية بشكل مستمر لتقليل الفاقد من الموارد المائية وتحقيق الانسيابية اللازمة في حركة تدفق المياه للأراضي الزراعية بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمزارعين وحفاظا على صحة وسلامة المواطنين.