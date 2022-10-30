ريجيم الشوكولاتة أغرب دايت هيساعدك تخس فى 8 أسابيع فقط

كتبت فاطمة خليل

ما هو ريجيم الشوكولاتة؟ ريجيم الشوكولاتة أغرب أنواع الدايت السريعة التى تساعدك على فقدان الوزن فى 8 أسابيع فقط، ولكن كيف يمكنك إنقاص الوزن مع تناول الشوكولاتة ؟.. هذا ما نتعرف عليه في السطور التالية بحسب ما ذكر موقع "دايلي إكسبريس". فكرة ريجيم الشوكولاتة هي تناول الشوكولاتة الداكنة باعتدال، ويتعلق هذا النظام الغذائي بتدريب الأشخاص الذي يحبون تناول الحلويات على تناول الشوكولاتة الداكنة منخفضة السكر قبل تناول طعامهم.

قبل وبعد كل وجبة، يجب أن تأكل قطعة من الشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على أكثر من 70% من الكاكاو، وهي نسبة أعلى أيضًا في مضادات الأكسدة التي تمنع الإصابة بالأمراض وتحسن صحتك، ومن المفترض أن يساعدك تناول المزيد من "الشيكولاتة الجيدة" على التوقف عن تناول "الشوكولاتة السيئة الغنية بالسكريات".

ريجيم الشوكولاتة ابتكره الدكتور ويل كلور، خبير التغذية البريطاني ونشر عنه في كتاب اسمه "تناول الشوكولاتة وإنقاص الوزن"، وخسر أحد عملاء دكتور كلور حوالي 45 كيلوجراما في هذا النظام الغذائي للشوكولاتة وهو ما جعله يؤلف الكتاب.



أراد الطبيب أن يكسر أسطورة كون الشوكولاتة ضارة لك، لأنها في الواقع مليئة بمضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعدك على إنقاص الوزن.



تستغرق خطة ريجيم الشوكولاتة 8 أسابيع حتى تكتمل، وقواعد اتباع ريجيم الشيكولاتة هي:

يجب عليك تناول قطعة 28 جرامًا من الشوكولاتة الداكنة الصلبة يوميًا.

يجب أن تكون الشوكولاتة الداكنة مع أكثر من 70% من الكاكاو ويجب تقسيم الكمية حتى تأكل قليلاً قبل وبعد كل وجبة متوازنة.

هل ريجيم الشوكولاتة يساعد في إنقاص الوزن؟ يعمل ريجيم الشوكولاتة لإنقاص الوزن طالما أنك تأكل بشكل صحي وتتبع القواعد.

يعمل ريجيم الشوكولاتة لإنقاص الوزن طالما أنك تأكل بشكل صحي وتتبع القواعد.

تهدف خطة ريجيم الشوكولاتة إلى تقليل الرغبة الشديدة في تناول السكر بالإقلاع عن السكريات تماما - بما في ذلك المشروبات الغازية.