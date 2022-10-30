اليوم السابع
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الأحد، 30 أكتوبر 2022 05:51 م
أكرم القصاص
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رضا حجازى: ترخيص مزاولة مهنة التعليم يساهم فى غلق 70% من سناتر الدروس

الأحد، 30 أكتوبر 2022 04:55 م
رضا حجازى: ترخيص مزاولة مهنة التعليم يساهم فى غلق 70% من سناتر الدروس رضا حجازي وزير التربية والتعليم
كتب كامل كامل

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كشف رضا حجازي وزير التربية والتعليم، عن سعي الحكومة إلى الانتهاء من مقترح أو مشروع قانون ترخيص مزاولة مهنة التعليم، مؤكدا أنه حال خروج هذا المقترح للنور، سوف تغلق حوالي 70% من سناتر الدروس الخصوصية.
 
 
 
وأوضح "حجازى" خلال كلمته باجتماع لجنة التعليم بمجلس الشيوخ برئاسة نبيل دعبس، أن هناك مدرسين في السناتر يقومون بالشرح بطريقة غريبة وفجة وعلى طريقة المهرجانات، مؤكدا أن هذا ليس تعليما، ولذلك يجب معرفة نوعية من يقومون بالتدريس في هذه السناتر، مشددا على أن فكرة تقنين سناتر الدروس الخصوصية متروكة للحوار المجتمعي.
 
وشرح "حجازي" خطة مواجهة الدروس الخصوصية، مشيرا إلى أن مجموعات التقوية تكون منوطة لشركة تابعة للوزارة وتحصل على نسبة 10%، كما ستقوم الوزارة بتخصيص 5 مدارس في كل منطقة تعليمية يتم تجهيز وإنشاء قاعات للتقوية تكون على أعلى مستوى لمنافسة السناتر وسيمنح الطلاب حرية اختيار المدرس القائم على مجموعات التقوية ، وذلك لإنهاء ظاهرة السناتر .
 
وأكد وزير التربية والتعليم لنواب مجلس الشيوخ إنه ضد الدروس الخصوصية إلا أن الدروس الخصوصية أمر واقع وفشلت محاولات الإنهاء على هذه الظاهرة ، وأطالبكم بتجريمها.
 
 

وزير التعليم

رضا حجازي

مجلس الشيوخ

تجريم الدروس الخصوصية



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