اليوم السابع
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رئيس هيئة قناة السويس يلتقي نائب رئيس المكتب الأمريكي للملاحة لبحث سبل التعاون

الأحد، 30 أكتوبر 2022 03:25 م
رئيس هيئة قناة السويس يلتقي نائب رئيس المكتب الأمريكي للملاحة لبحث سبل التعاون رئيس هيئة قناة السويس يلتقي نائب رئيس المكتب الأمريكي
الإسماعيلية- صبرى غانم

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التقى الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأحد، السيد فاسيليوس كروستاليس نائب رئيس المكتب الأمريكي للملاحة ABS ، يرافقه السيد كريس جرينوود مدير تطوير الأعمال بالمكتب الأمريكي للملاحة ABS في الشرق الأوسط وإفريقيا، لبحث سبل التعاون المشترك، وذلك بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.
 
شهد اللقاء التباحث حول سبل تعزيز التعاون المشترك للاستفادة من خبرات المكتب الأمريكي للملاحة في مجالات التدريب و تقديم الاستشارات الفنية لتطوير الترسانات التابعة للهيئة.
 
في مستهل اللقاء، أكد الفريق ربيع اتخاذ قناة السويس خطوات جادة لتعزيز التوجه نحو التحول الأخضر في ضوء استراتيجيتها الطموحة للإعلان عن قناة السويس" القناة الخضراء" بحلول عام 2030.
 
وأوضح رئيس الهيئة أن قناة السويس تعتزم تقديم حوافز للسفن الصديقة للبيئة ضمن جهودها الداعمة لدعوات المنظمة البحرية الدولية IMO للحفاظ على البيئة البحرية وهو ما سيتم الإعلان عنه خلال فعاليات مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، وذلك بالتوازي مع الإجراءات التي تعتمدها الهيئة لإحلال الطاقة النظيفة بدلا من الوقود التقليدي في تشغيل الوحدات البحرية و أسطول سيارات وحافلات الهيئة، فضلا عن تحويل محطات الإرشاد الموجودة على طول القناة للعمل بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
 
من جانبه، أعرب السيد فاسيليوس كروستاليس نائب رئيس المكتب الأمريكي للملاحة ABS  عن تطلعه لتعزيز التعاون مع هيئة قناة السويس انطلاقا مما تتطلبه المرحلة الحالية من ضرورة تحقيق التكامل بين المؤسسات في قطاع النقل البحري، مشيدا بالإجراءات التي تنتهجها الهيئة في مجال تحقيق الاستدامة البيئية وتطوير المجرى الملاحي للقناة.
 
في ختام الزيارة، قدم السيد فاسيليوس كروستاليس نائب رئيس المكتب الأمريكي للملاحة ABS للفريق أسامة ربيع تحيات أعضاء المكتب الأمريكي للملاحة، وأهداه وثيقة انتخابه عضوا في المكتب الأمريكي للملاحة تقديرا لجهوده في دعم صناعة النقل البحري واستقرار سلاسل الإمداد العالمية.
 
جدير بالإشارة، أن المكتب الأمريكي للملاحة ABS يعد أحد أقدم هيئات التصنيف البحري العالمية حيث تأسس عام 1862 وهو مسئول عن منح شهادات صلاحية للسفن والوحدات البحرية المختلفة، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات في المجالات المتعلقة بالنقل البحري.
رئيس هيئة قناة السويس يلتقي نائب رئيس المكتب الأمريكي (1)
رئيس هيئة قناة السويس يلتقي نائب رئيس المكتب الأمريكي (1)

رئيس هيئة قناة السويس يلتقي نائب رئيس المكتب الأمريكي (2)
رئيس هيئة قناة السويس يلتقي نائب رئيس المكتب الأمريكي (2)

رئيس هيئة قناة السويس يلتقي نائب رئيس المكتب الأمريكي (3)
رئيس هيئة قناة السويس يلتقي نائب رئيس المكتب الأمريكي (3)

رئيس هيئة قناة السويس يلتقي نائب رئيس المكتب الأمريكي (4)
رئيس هيئة قناة السويس يلتقي نائب رئيس المكتب الأمريكي (4)
 

الإسماعيلية

هيئة قناة السويس

شهادات صلاحيات السفن

النقل البحرى

التصنيف البحرى العالمى



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