رئيس هيئة الدواء: 90% من الأدوية إنتاج محلى.. وحصلنا على اعتماد الصحة العالمية

كشف الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، عن أن عدد العبوات المتداولة في مصر 4 مليارات عبوة، موضحًا أن أكثر من 90% منها يصنع في مصر.

وقال رئيس هيئة الدواء المصرية إن قطاعنا قوى ومتماسك واستطعنا أن نتغلب على فيروس سى، وتمت إدارة أزمة كورونا بنجاح موضحًا أن سمعة الدواء المصرى طيبة فى جميع المحافل العالمية، وحصلنا على الاعتماد من منظمة الصحة العالمية.

جاء ذلك خلال انعقاد مؤتمر صناعة الدواء تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء تحت عنوان" الدواء والرعاية الصحية فى الجمهورية الجديدة" وقام بتقديم الجلسات الافتتاحية للمؤتمر الإعلامي "خيري رمضان".

من جانبه قال الدكتور عادل العدوى وزير الصحة الأسبق، إن المؤتمر يناقش التحديات التى تواجه صناعة الدواء فى مصر، ودعم نظام التأمين الصحى الشامل، موضحًا أنه قد أثبت النظام الصحى فى مصر قدرته على إدارة الجوائح والأزمات حيث استطاع أن يتغلب على فيروس سى، وإدارة أزمة جائحة كورونا.

من جانبه قال الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، ورئيس المؤتمر، نشهد اليوم إطلاق مؤتمر الدواء بمشاركة جميع القطاعات والجامعات المصرية لخلق سوق دواء قادر على المنافسة وتحقيق الاكتفاء الذاتى للدواء فى مصر.

وقال، إن جميع المشاركين لديهم خطط مستقبلية لسد الاحتياجات المحلية وزيادة التصدير بمعدلات غير مسبوقة، وهو ما أكد عليه الرئيس السيسي على أهمية الاكتفاء الذاتى والتصدير بقيمة 100 مليار دولار خلال الــ 5 سنوات المقبلة، موضحًا أن العالم واجه تحديات كبيرة أولها أزمة كورونا ثم الحرب الأوكرانية الروسية، لذلك كان لابد من مواجهة الأزمات من خلال توفير الغذاء والدواء المحلى، وتوفير المواد الخام وإنتاجها فى مصر، وأدعو جميع الشركات بزيادة الاستثمار فى البحث والتطوير وإجراء الأبحاث الإكلينيكية، والتى لها مردود كبير لصناعة الدواء المتطورة وتعظيم الاستثمار فى البحث والتطوير، وزيادة الثقة فى البحث المصرى .

من جانبه قال الدكتور محسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، إن المؤتمر جاء فى ظروف غاية فى الدقة، مؤكدًا سلامة المسار المصرى، وسلامة توجهات الدولة المصرية بعيدًا عن الشائعات التى لاحقتنا خلال الأيام الماضية، موضحًا أن صناعة الدواء صناعة حساسة ودقيقة وهو ما ينبع منه أهمية المؤتمر، وهذه النسخة لها أهمية كبيرة فى دعم صناعة الدواء فى مصر ويناقش المحاور المهمة وتأثيرها على الرعاية الصحية ويمثل الدواء 50% منها، وتوفير الدواء للمواطن المصري.

حضر المؤتمر الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر، والدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، والدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة فى البرلمان، والدكتور عادل العدوى وزير الصحة الأسبق.