ديلي ميل: علماء يحذرون من سلالتين جديدتين لكورونا في بريطانيا

كتبت فاطمة خليل

حذر مسئولو الصحة في بريطانيا من سلالتين جديدتين من فيروس كورونا في المملكة المتحدة قد تكونان محصنتين ضد اللقاحات، وتم اكتشاف 717 حالة من متغير BQ.1 في جميع أنحاء بريطانيا و18 حالة من متغير XBB، بحسب موقع جريدة "ديلي ميل" البريطانية.

وقال الخبراء إن كلا المتغيرين بكورونا يمكن أن يكونا محصنين ضد التطعيمات ومراوغة مناعية للغاية، وكان هناك ارتفاع في الحالات في سنغافورة، حيث تم العثور على أكثر من نصف الحالات العالمية لمتغير XBB، لذلك يُعتقد أنه عامل في ارتفاع الإصابات هناك.



ينحدر كل من BQ.1 و VBB من متغير أوميكرون القابل للانتقال بدرجة كبيرة وقد حذر الخبراء من أن قلة الاختبارات قد تعني عدم حدوث زيادة في الإصابات.



وقالت وكالة الصحة والأمن في المملكة المتحدة (UKHSA) إنه تم إجراء دراسات لتقييم الوضع فيما يتعلق بالمتغيرات الجديدة.



وحذر خبراء في منشأة أبحاث Biozentrum بجامعة بازل السويسرية من أن متغيرات كورونا الجديدة قد تؤدي إلى موجة جديدة "كبيرة" من الحالات في جميع أنحاء أوروبا قبل عيد الميلاد "الكريسماس".

قال كورنيليوس رومر، عالم الأحياء الحسابية في Biozentrum ، إن الاتجاهات الحالية مختلفة تمامًا عما حدث للفيروس سابقًا.



وأضاف إن أوميكرون ربما كان البديل الأول الذي كان مراوغًا مناعيًا ولهذا السبب تسبب في ارتفاع كبير في العدوى وموجة كوورنا.

وتابع: "الآن ولأول مرة ، نرى العديد من السلالات ، والعديد من المتغيرات الناشئة بالتوازي ، وكلها لها طفرات متشابهة جدًا ، وكلها لا تزال تتجنب المناعة بشكل جيد جدًا''.



لا يزال التطعيم هو أفضل دفاع لنا ضد موجات كورونا المستقبلية ، لذلك لا يزال من المهم أكثر من أي وقت مضى أن يأخذ الناس جميع الجرعات التي هم مؤهلون للحصول عليها في أقرب وقت ممكن.