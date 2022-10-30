رئيس جامعة طنطا يفتتح المكاتب الإدارية بكلية الطب بعد تطويرها

الغربيــــة عادل ضرة

افتتح الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا المكاتب الإدارية بكلية الطب بعد تطويرهابحضور الدكتور الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية و الدكتور محمد حنتيرة وكيل الكلية للدراسات والبحوث، والدكتور محمد الشبينى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة هوايدا اسماعيل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

أشاد رئيس الجامعة بالدور الذى تقوم به إدارة الكلية فى تطوير البنية التحتية، ورفع كفاءة وقدرات التشغيل بالكلية، بما يعود بالنفع على تطوير العملية التعلمية وخدمة الطلاب، مشيراً إلى أن ذلك يأتى فى إطار خطة الجامعة لاحداث نقلة نوعية فى البينية التحتية والانشائية بكافة منشآت الجامعة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.

من جانبه أشار الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب إلى أن تطوير المكاتب الإدارية يمثل نقلة حضارية بالكلية، مؤكداً أن الكلية تتبع خطة لتطوير البنية التحتية والتكنولوجية، تمشياً مع خطة الدولة الاستراتيجية لـتحقيق "التحول الرقمي"، واتاحة الخدمات الإلكترونية لكافة الطلاب، بما يسهم فى تخريج كوادر طبية مؤهلة على أعلى مستوى.