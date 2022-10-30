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رئيس جامعة حلوان يوجه بمراجعة منظومة تصريف المياه بالجامعة استعدادا للشتاء

الأحد، 30 أكتوبر 2022 09:00 ص
رئيس جامعة حلوان يوجه بمراجعة منظومة تصريف المياه بالجامعة استعدادا للشتاء الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان
كتب ـ محمد صبحى

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قال الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، إن الجامعة تجرى استعدادات مكثفة استعدادا لموسم الشتاء، موضحا أن تم تكليف مركز الصيانة بالجامعة لمراجعة منظومة تصريف المياه بالحرم الجامعى.
 
وأضاف الدكتور السيد قنديل فى تصريحات لـ" اليوم السابع"، أن تكليف مركز الصيانة يأتي فى استراتيجية جامعة حلوان بعدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال موظفي الجامعة لتقديم الخدمات التي تحتاجها الجامعة على مدار العام سواء صيانة المباني والبنية التحتية أو مراجعة المخرات ومنظومة تصريف مياه الأمطار بالتزامن فى فصل الشتاء، بالإضافة إلى مراجعة عزل أسطح الكليات لمنع أي تراكمات للمياه على الأسطح من شأنها التأثير على سلامة المباني لاحقا.
 
ولفت رئيس جامعة حلوان، إلى أن الهدف من ذلك ضمان انتظام اليوم الدراسى وعدم تعطل مصالح الطلاب فى حضور المحاضرات حيث يتم شفط أي تراكمات لمياه الأمطار داخل الحرم الجامعى أو الكليات الواقعة خارج الحرم بمجرد سقوط الأمطار لتمهيد الطرق أمام الطلاب عند الوصول إلى الكليات والتمكن من حضور المحاضرات.
 

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