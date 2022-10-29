رئيس جامعة حلوان يتفقد مستشفى الطلبة ويؤكد تقديم الدعم لتوفير أقصى رعاية صحية

كتب محمد صبحى

تفقد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان مستشفى الطلبة ويأتي ذلك انطلاقا من اهتمام الجامعة الدائم بصحة طلابها وتقديم وتوفير كافة أشكال الدعم اللازم لمستشفى الطلبة الجامعى، مؤكدا سعي الجامعة الدؤوب لتوفير أقصى رعاية صحية وعلاجية للآلاف من طلاب الجامعة المترددين على مستشفى الطلبة الجامعى.

وخلال الجولة اطمأن رئيس جامعة حلوان على تواجد الأطباء ومتابعتهم للطلاب كما استمع إلى بعض التعليقات والانطباعات حول مستوى الخدمة الطبية.

وعلى صعيد آخر اجتمع الدكتور السيد قنديل، مع الدكتور ناصر حمزاوى مدير مستشفى الطلبة بحضور الدكتور محمد فايز، والدكتور مصطفى شبانة نواب مدير المستشفى، وقد تم مناقشة كيفية تطوير مستشفى الطلبة واستغلال المباني الموجودة فى المدن الجامعية، وأوصى بوضع خطة سريعة لتطويرها لتقديم خدمات طبية للطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس والمجتمع المحيط بالجامعة.