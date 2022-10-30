رئيس "الوطنية للصحافة": هناك مشروعات قومية ضخمة ساهمت فى دفع عجلة التنمية

كتب ـ على عبد الرحمن

أكد المهندس عبد الصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أننا نعيش وسط عالم مضطرب بأزمات اقتصادية وسياسية واجتماعية متلاحقة فرضت تحديات ضخمة وأعباء متلاحقة، مما يفرض على الجميع الاصطفاف لمواجهة هذه المخاطر بالغة الدقة.

وأضاف الشوربجى، فى كلمته على هامش إطلاق وزارة الأوقاف مبادرة " حق الوطن "، أن هناك مشروعات قومية ضخمة ساهمت فى دفع عجلة التنمية وتوفير فرص عمل، فعبرت مصر بنجاح أزمة كورونا التى ضربت العالم أجمع، وفى أزمة أوكرانيا وروسيا التى فرضت تحديات أشد مما سمح لبيئة الشائعات والمعلومات المغلوطة أن تنتشر بين المجتمع، وهذه الشائعات والأكاذيب أظهرت أهل الشر الذين يستهدفون التلاعب بالعقول وزعزعة ثقة الشعب فى قياداته ومؤسساته بأساليب مختلفة ورخيصة عبر أبواقهم الإعلامية المضللة ومنصات التواصل المأجورة.

وتابع الشوربجى:"حق الوطن يقتضى ضرورة تقصى الحقائق وعدم ترديد الشائعات أو نشرها بأى صورة من الصور، حيث إننا نعيش فضاءً إعلاميا مفتوحا، وهنا يأتى دورنا فى ضرورة كشف الحقائق للمواطنين بإبراز المعلومات من وسائلها الأصيلة".

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن حق الوطن يتطلب منا الاعتراف بما تحقق من إنجازات على أرض الواقع ويلمسها الجميع بجهد المصريين وعرقهم وسواعدهم، كما يتطلب من الجميع التعاون والتنسيق لمواجهة دعاة الفتنة والفوضى، والعمل على نشر الحق والخير وزيادة الجهود الوطنية لدعم الأمن والاستقرار ومواجهة دعاة اليأس والإحباط، وبث رسائل الأمن والطمأنينة بين المواطنين والعمل الجاد منا جميعًا كل فى موقعه.