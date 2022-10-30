اليوم السابع
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أكرم القصاص
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خليك واعى.. لا صحة لتحويل دعم الخبز من عينى إلى نقدى (إنفوجراف)

الأحد، 30 أكتوبر 2022 12:01 م
خليك واعى.. لا صحة لتحويل دعم الخبز من عينى إلى نقدى (إنفوجراف) لا صحة لتحويل دعم الخبز من عينى إلى نقدى

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كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، حقيقة ما تردد من  أنباء بشأن اعتزام الحكومة إلغاء الدعم العيني للخبز وتحويله إلى دعم نقدي تزامناً مع الأزمة الاقتصادية العالمية.
 
وتواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء الدعم العيني للخبز وتحويله إلى دعم نقدي تزامناً مع الأزمة الاقتصادية العالمية، مُشددةً على استمرار الدعم العيني للخبز كما هو دون أي تغيير في المنظومة، حيث يتم صرف الخبز المدعم للمواطنين على البطاقات التموينية بواقع 5 أرغفة يومياً لكل فرد بمعدل 150 رغيفاً للمواطن شهرياً، مُشيرةً إلى أنه يتم احتساب الأرغفة التي يتم توفيرها على البطاقة خلال الشهر بنقاط مجمعة، على أن يقوم حاملو البطاقات التموينية بصرف فارق نقاط الخبز في شكل سلع غذائية وغير غذائية من المنافذ التموينية المختلفة.
 
لا صحة لتحويل دعم الخبز من عينى إلى نقدى
لا صحة لتحويل دعم الخبز من عينى إلى نقدى

 


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