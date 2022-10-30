حياة كريمة.. "صحة أسوان" تنظم قافلتين طبيتين للكشف المجانى على المواطنين

ووجه محافظ أسوان، مسئولى الوحدات المحلية بتوفير التنسيق وتقديم كافة الإمكانيات المتاحة لإنجاح فعاليات هذه القوافل الطبية المجانية والإستفادة منها فى التخفيف عن كاهل المرضى والمواطنين بمختلف القرى والنجوع المستهدفة وخاصة فى المناطق البعيدة والنائية.

ومن جانبه أكد الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأنه تحت رعاية محافظ أسوان تم تنظيم قافلتين طبيتين للكشف المجاني على مدار يومين إحداهما فى قرية توشكي بمركز نصر النوبة ، والأخرى بقرية المحاميد بمركز إدفو.

وأوضح، بأن أعمال القافلتين نجحت فى إجراء الكشف الطبى لعدد 3159 مواطن ومواطنة ، وذلك تحت إشراف الدكتور طارق صبح منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية ، لافتاً بأن أعمال القافلتين تضمنت عدد من التخصصات الطبية منها الأطفال والباطنة والعظام والأسنان والنسا والتوليد ، بالإضافة إلى معمل للتحاليل الطبية مع صرف العلاج المناسب بالمجان وتنظيم عدد من الندوات التوعوية للحفاظ على السلامة والصحة العامة للمواطنين .