جهاز مدينة طيبة ينظم ندوة غدا حول تداعيات التغيرات المناخية وترشيد استهلاك الكهرباء

ويتم تنظيم فعاليات ندوة التغيرات المناخية بجهاز مدينة طيبة بالأقصر، بإشراف المهندسة إيمان علاء الدين شبيب منسق الندوة والوحدة الفرعية لتكافؤ الفرص الفرص للمرأة بالجهاز، وسيكون محتوى الندوة التعريف بمفهوم التغيرات المناخية وأسبابها وأضرارها، والحلول وكيفية التكيف معها، والجهود المصرية المبذولة فى مواجهة التغيرات المناخية، وجهود مدينة طيبة الجديدة فى مواجهة التغيرات المناخية، وسبل ترشيد استهلاك الكهرباء والطاقة والهيدروجين الأخضر، كما يتم تقديم عرض مسرحى مقدم من المؤسسة الإستشارية للشباب والتنمية من فريق نواة الأقصر.

وكانت قد عقدت المنصة المحلية لمحافظة الأقصر، ندوة موسعة عن التغيرات المناخية والجهود المصرية المبذولة في مواجهتها، لتوعية المواطنين، حيث شملت الندوة الحديث عن مفهوم التغيرات المناخية، وأضرارها على الإنسان والمجتمع وعلى كوكب الأرض، وكيفية مواجهتها ودور الفرد والأسرة والمجتمع، ومنظمات المجتمع المدنى ودور الحكومة فى التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، كما تم معرفة الجهود المصرية المبذولة فى مواجهة التغيرات المناخية.

وحاضر خلال ندوة التغيرات المناخية بالأقصر، كل من الدكتور محمود النوبي آدم أستاذ فيزياء الغلاف الجوي ووكيل كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الأقصر، والدكتور محمد عبده عبدالسميع دكتور جيولوجيا الرسوبيات البيئية والتعدينية، وباحث بيئي بجهاز شئون البيئة والمحميات الطبيعية، وذلك بحضور عدد كبير من القيادات التنفيذية والشعبية والتنفيذية والجمعيات الأهلية المهتمة بالتغيرات المناخية.