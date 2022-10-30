جامعة المنصورة الجديدة تنظم يوما علميا لطلاب الصيدلة للتدريب على تحليل الأدوية

الدقهلية فريق المحافظات

عقدت كلية الصيدلة جامعة المنصورة الجديدة، يوما علميا لطلاب الكلية، تحت رعاية الدكتور معوض محمد الخولي، رئيس الجامعة، وريادة الدكتورة ناهد العناني، عميد كلية الصيدلة، وإشراف الدكتورة إيمان سعيد، مدير برنامج الصيدلة، وإشراف الدكتور عبد الله زيد، مدرس الكيمياء التحليلية الصيدلية.

وتناول اليوم عرض الطلاب لطرق تحليل الأدوية المختلفة في السوائل الحيوية، والمستحضرات الصيدلية الموجودة بسوق الدواء المصري باستخدام التقنيات الحديثة، مثل كروماتوجرافيا السائل ذو الكفاءة العالية، وطرق التحليل اللصفية والطيفية والكهروكيميائية، واستخدام جزيئات الفضة النانونية وعوامل مختلفة لتحليل هذه الأدوية.

وتناولت الدراسة العديد من الأدوية ذات الاستخدامات المختلفة، مثل مضادات الالتهاب ومضادات الصرع، وادوية علاج ارتفاع ضغط الدم وترقق العظام وباسطات العضلات، وادوية علاج مرض السكر ومضادات الحساسية، والاشكال المختلفة من الادوية الموجودة بالصيدليات سواء كانت أقراص أو دواء شرب وغيرها وتقييم هذه الطرق من حيث الدقة والثباتية، وكيفية تحليل هذه الادوية فى وجود ادوية أخرى، او في حالة وجود نواتج تكسيرها، وتحديد النسبة المئوية للمادة الفعالة فى المستحضر الصيدلي، ودراسة التكافؤ الحيوي للادوية، للتاكد من الحصول على التاثير المرجو من الدواء عند اعطائه للمريض، ومدى توافق هذه الطرق مع الطرق المنشورة بدستور الأدوية الامريكي والاوروبي ووجد انها متوافقة احصائيا مع الطرق المنشورة من حيث الدقة والحساسية والمصداقية ونسبة الاسترادد المئوية.