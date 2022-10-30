اليوم السابع
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الأحد، 30 أكتوبر 2022 02:49 م
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توريد 51 ألف طن أرز شعير لشون محافظة البحيرة

الأحد، 30 أكتوبر 2022 02:20 م
توريد 51 ألف طن أرز شعير لشون محافظة البحيرة أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، تكثيف الجهود  التي تستهدف توفير الأمن الغذائي لجميع المواطنين، وتنظيم عملية تداول  الارز الشعير مع بدء موسم توريد محصول الأرز بالبحيرة.
 
وأضافت أنه جارى أعمال توريد محصول الأرز بالبحيرة، بالتنسيق مع كافة القطاعات المعنية ، وإن إجمالى ما تم توريدة  لشون البحيرة من الأرز الشعير حتى صباح اليوم  51203 طن من إجمالي المساحة المنزرعة والتى تبلغ 174944 فدان.
 
وناشدت نائب محافظة البحيرة مزارعي المحافظة بسرعة توريد الكميات المطلوبة من الأرز المحلي المنتج لديهم والإلتزام بكافة القرارات المنظمة فى هذا الشأن.
 
يذكر أن نقاط التجميع لإستلام الأرز الشعير 17 نقطة تجميع بمراكز "المحمودية - إيتاي البارود - شبراخيت - الرحمانية - دمنهور - الدلنجات - كفر الدوار - إدكو - رشيد - المحمودية - النوبارية - أبو حمص - كوم حمادة  وأن إجمالي السعة التخزينية تبلغ 291 ألف و700 طن.
 
وتم التأكيد على ضرورة الإلتزام بتنفيذ الضوابط والتعامل بدقة فى العزل والوزن وزيادة إستيعاب الأرز الشعير المنتج محلي وتدبير أماكن تخزين إحتياطية لإستخدامها في حالة الذروة .
 
كما تم الإعلان عن أسعار إستلام الأرز الشعير بمختلف درجاته وتسهيل إجراءات الإستلام إلى الشون والصوامع والمطاحن والتيسير على الموردين مع الإلتزام بتوريد طن عن كل فدان.
 

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