تقلبات الطقس تزيد فرص الإصابة بأنفلونزا الخنازير.. أهم نصائح للحماية من المرض

فاطمة ياسر

هناك العديد من الأنواع المرتبطة بالأنفلونزا، فنجد أن بعض الأشخاص قد يصابون بأنفلونزا الطيور، وأخرون أنفلونزا الطبيعة التي نعرفها جميعا، ما من الممكن الإصابة بأنفلونزا الخنازير ، وخلال هذا التقرير سنتعرف علي أفضل الطرق للحماية وتقليل فرص الإصابة، ولكن بعد التعرف علي كل ما يخص أنفلونزا الخنازير، وفقا لموقعي “MAYOCLINC” و”HEALTHLINE”.

كيف يتم الإصابة بأنفلونزا الخنازير؟ عن طريق ملامسة الأسطح المحملة بالفيروس الخاص بأنفلونزا الخنازير، ويزداد أكثر عند لمس العين أو الأنف أو الفم، ويقوم بمهاجمة جدار الأنف ويدخل للحلق يليه الرئتين. ما هي أعراض الإصابة بأنفلونزا الخنازير؟ -الحمى والقشعريرة.

-السعال.

-التهاب الحلق.

-سيلان الأنف.

-تدميع العين.

-ألم الجسم.

-الصداع.

-الإجهاد.

-الإسهال.

-القيء والغثيان. ما هي المضاعفات الصحية المرتبطة بالإصابة بأنفلونزا الخنازير؟ - أعراض عصبية كالتشنجات.

- فشل الجهاز التنفسي في حالة عدم العلاج الصحيح.

- الالتهاب الرئوي الخطير الذي يزيد من فرص تعرض حياتك للخطر . كيف يتم علاج أنفلونزا الخنازير؟ أخذ أدوية لتخفيف الأعراض المرتبطة بأنفلونزا الخنازير،أي حسب الأعراض يتم تحديد العلاج، وجميعها علاجات مرتبطة بنزلات الأنفلونزا العادية ولكن بتم إضافة التيموفلو لديها، لأنه مرتط بعلاج أنفلونزا الخنازير. يف تقوي مناعتك تحمي نفسك من الإصابة بأنفلونزا الخنازير؟ -ممارسة الرياضة.

-أكثر من تناول السوائل.

-تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات وخاصة سي كالبرتقال والليمون.

-أهتم بتناول الأطعمة الصحية الغنية بالعناصر الغذائية الرائعة، والتي من دورها تقوية المناعة.