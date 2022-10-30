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تعرف على خدمات قسم جراحة التجميل بمستشفى الكرنك الدولى في الأقصر

الأحد، 30 أكتوبر 2022 08:00 ص
تعرف على خدمات قسم جراحة التجميل بمستشفى الكرنك الدولى في الأقصر أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

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صرح الدكتور خلف عمر مدير مستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، أنه في قسم جراحة التجميل بالمستشفى يتم علاج ندوب الحروق في الوجه وأجزاء الجسم المختلفة بصورة نهائياً، وإعادة شكل الجلد لطبيعته، وذلك على يد نخبة متميزة من افضل اطباء جراحة التجميل.

وأضاف مدير مستشفى الكرنك الدولى لـ"اليوم السابع"، أنه تترك الحروق ندبات خاصة عندما تكون الحروق في الوجه، وتترك ندوب دائمة، وتؤثر على الشكل بصورة كبيرة، ولا تستجيب الكثير من الندوب التي تخلفها الحروق للإجراءات التقليدية وتترك أثر دائم خاصةً إذا كانت من حروق الدرجة الثالثة، لذا يتم علاجها جراحياً، وتترك بعض الحروق ندوب دائمة ( خاصةً إذا كانت من حروق الدرجة الثالثة )، وتؤثر هذه الندوب على الشكل بصورة كبيرة خاصةً عندما تطال الوجه، وقد لا يقتصر الأمر على مجرد الشكل فحسب؛ فقد تؤدي بعض الندبات إلى تضيق في الجلد والعضلات والأوتار بصورة تُعيق الحركة.

وأكد الدكتور خلف عمر مدير المستشفى، أنه لكل المرضي حال المعاناة من ندبات الحروق؛ يمكنك الكشف بعيادة جراحة التجميل بمستشفى الكرنك الدولي يوم السبت والأحد من كل أسبوع، وذلك عن طريق جواب الإحالة من أقرب وحدة أو مركز طب أسرة لسكنك والاتصال بالخط الساخن 15344 لحجز موعد للكشف.

فيما أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن نجاح إجراء أول زراعة قوقعة في صعيد مصر، وذلك بمستشفى الكرنك الدولي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، حيث تم إجراء زراعة القوقعة للطفلة البالغة من العمر 6 سنوات، بمستشفى الكرنك الدولي، وذلك بعد تجهيزها وإجراء الفحوصات والإجراءات اللازمة لها.

وقالت هيئة الرعاية الصحية، أنه تم إجراء الفحوصات لعشرات من الحالات الأخرى التي تتطلب حالتهم زراعة القوقعة، وذلك استعداداً لإجراء زراعة القوقعة لهم بالتتابع، حيث يأتي ذلك نتاجاً لسعي هيئة الرعاية الصحية بالأقصر خلال الشهور السابقة، لاستقبال وتجهيز كافة الحالات التي تحتاج إلى زراعة القوقعة ممن يستوفون كافة الشروط والفحوصات ومتطلبات إجراء الجراحة، حيث تم إجراء الفحوصات اللازمة بدءًا من فحص السمعيات، وجلسات التأهيل والتخاطب مرورًا بمقياس الذكاء والقدرات العقلية، وصولًا إلى فحص وظائف وتشريح الأذن، وذلك بهدف دراسة مدى أهلية المريض للخضوع للجراحة من قبل اللجنة الثلاثية المتخصصة.

 

 


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