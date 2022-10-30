تعرف على تفاصيل العمل فى مشروع قناطر ديروط الجديدة

كتبت ـ أسماء نصار

بدأت وزارة الموارد المائية والرى، العمل فى إحلال وتجديد مجموعة قناطر ديروط الجد يدة، التى تعتبر من أقدم المنشآت المائية في مصر والعالم، حيث تم إنشاؤها عام 1872 فى عهد الخديوي إسماعيل ومصنفة ضمن أقدم المنشآت الهيدروليكية فى العالم.

وتقع هذه القناطر على ترعة الإبراهيمية بمدينة ديروط عند فم ترعة الإبراهيمية، وتقوم بإطلاق تصرف سنوي من خلال المجموعة قدره 9.6 مليار متر مكعب سنويا لتغذى مجموعة القناطر سبع ترع فرعية.

مع مرور السنين أثبتت الدراسات أن القناطر انتهى عمرها الافتراضى، لذلك قررت وزارة الرى إنشاء قناطر بديلة للقناطر القديمة.. وفى التقرير التالى نرصد أهم المعلومات عن قناطر ديروط الجديدة.

1- تعاون متميز بين مصر واليابان يمتد لسنوات طويلة تم خلالها تنفيذ العديد من المشروعات المشتركة بين البلدين فى مجال الموارد المائية.

2- يعد هذا المشروع استكمالا لأعمال إحلال كافة المنشآت المائية على بحر يوسف بمنحة يابانية وبناء على دراسة جدوى أعدتها وكالة التعاون اليابانية "جايكا".

3- دراسة جدوى متكاملة لمجموعة قناطر ديروط أعدها المكتب الاستشارى اليابانى "سانيو" بمنحة من الجانب الياباني.

4- المشروع يهدف لتحسين عملية الرى في 1.60 مليون فدان فى 5 محافظات كأحد المشروعات الكبرى لتحديث منشآت الري بمختلف المحافظات.

5- تم توفير منظومة متطورة للتحكم فى تصرفات الترع من خلال إنشاء 7 قناطر ومباني للتشغيل والتحكم ومنظومة لإدارة توزيع المياه فى 45 موقعا.

6- تم تنفيذ الأعمال المطلوبة لتجهيز الموقع خلال الشهور الماضية للبدء في تنفيذ المشروع.

7- بدء أعمال الردم وتركيب الستائر المعدنية لعمل السد المؤقت ببحر يوسف للبدء في إنشاء القنطرة ، وبدء أعمال الحفر لزوم أساسات قنطرة الديروطية.

8- تم الانتهاء من جسات التربة والاختبارات الحقلية والمعملية فى بحر يوسف والديروطية والبدرمان.

9- تم تجهيز محطة خلط الخرسانة الجاهزة ومعمل ضبط الجودة وإختبار الخلطات الخرسانية التجريبية.

10- تم تركيب البوابات المؤقتة والكوبري المؤقت بترعتى الديروطية والبدرمان.