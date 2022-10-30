تحرير 51 محضرا تموينيا خلال يومين ببورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

شدد ناصر ثابت وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، على إحكام الرقابة على الأسواق ومراقبة حركة السلع والمواد الغذائية وغير الغذائية المقدمة للمواطنين والتأكد من عدم وجود زيادات على الأسعار بدون مبرر، وذلك تحت إشراف محمد عوض وكيل مديرية التموين بالمحافظة.

تمكنت إدارة الرقابة التموينية بالمديرية بقيادة المهندس خالد فهمى مديرإدارة الرقابة ورئاسة إبراهيم الدهرى رئيس الرقابة وحسن عبد الله وياسر جمعة والعربى عبد الحليم ومحمد السحراوى كبار مفتشى الرقابة وبالتنسيق مع المهندسة سحر الدسوقى مدير إدارة حماية المستهلك، من تحرير عدد من المحاضر التموينية بمناطق متفرقة بأنحاء المحافظة.

تم تحرير عدد من المحاضر لمحال تجارية أخرى كالتالي : تحرير 22 محضر عدم إعلان عن أسعار المواد الغذائية، تحرير10 محاضر شهادات صحية، تحرير 4 محاضر عدم إعلان عن وجود مخزن مواد غذائية، تحرير7 محاضر نقص وزن رغيف الخبز، تحرير 5 تقارير إثبات حالة لمخابز لعدم نظافة أدوات العجين بها، تحرير 3 تقارير إثبات حالة عدم مطابقة رغيف الخبز للمواصفات .