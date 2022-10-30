تحرير 19 محضر مخالفة تموينية فى حملات مكبرة بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، مديرية التموين، بالاستمرار في تنظيم الحملات التموينية والرقابية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وكافة الجهات المعنية، تنفيذاً لتكليفات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، لضبط الأسواق ومتابعة المخابز البلدية وللاطمئنان على توافر السلع الغذائية ومراقبة الأسعار ورصد محتكري السلع والمواد الغذائية.

وشدد محافظ المنيا، على عدم التهاون والسماح لأي مخالف يخفى سلعة بغرض المضاربة أو الاحتكار أو يبالغ في سعرها، التعامل بمنتهى الحزم مع المخالفين وفق الإجراءات القانونية.

وتنفيذاً لتكليفات المحافظ، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار حملات تموينية على المحال العامة والتجارية والأسواق، بالتعاون مع مكتب مراقبة الأغذية بالإدارة الصحية ببني مزار وإدارة تموين بني مزار وقوة من مباحث تموين شمال المنيا، مما أسفر عن تحرير 19 مخالفة تنوعت ما بين عدم مراعاة الاشتراطات الصحية وعدم الإعلان عن أسعار وعدم وجود شهادات صحية ومحضر غلق لتاجر تمويني، وتم إعدام 100 كيلو جرام أغذية متغيرة في خواصها الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وفى مركز ومدينة أبو قرقاص، تم عمل حملات تموينية مكبرة بالتعاون مع إدارة التموين بأبو قرقاص وقسم الرقابة التموينية ومباحث التموين، على الأسواق بنطاق المركز، مما أسفر عن ضبط 2 طن علف مواشي بدون فواتير، و7.50 طن مخلل تحت التجهيز بدون بيانات، وضبط 25 ك أرز بدون فواتير، بالإضافة إلى تحرير 17 محضرا تموينيا متنوعا.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط، حملة مكبرة لمتابعة الأسواق والمجمعات الاستهلاكية بنطاق المركز للوقوف على مدى التزام التجار وأصحاب المحلات بالقوانين والقرارات الصحية والتموينية ومدى صلاحية ما يعرض لديهم من سلع للاستهلاك الآدمي من عدمه.



حملة تموينة فى المنيا (1)