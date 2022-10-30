تبطين 269 ترعة في البحيرة بتكلفة 2 مليار و490 مليون جنيه

البحيرة - ناصر جودة

تكثف الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة، من جهودها لتنفيذ كافة المشروعات التنموية والخدمية خاصة مشروعات تبطين الترع للحفاظ على مياه نهر النيل.

وقالت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، إن هناك خطة عاجلة تم إقراراها بالمحافظة للحفاظ على مياة نهر النيل وإستثمار المياة بشكل أمثل لكونها محافظة زراعية من الدرجة الأولى وذلك من خلال تبطين الترع بالمحافظة، بالتزامن مع مؤتمر تغير المناخ "COP27"، المقرر إنعقاده بشرم الشيخ نوفمبر المقبل.

وأضافت أن هذه الجهود تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

وفي هذا الشأن قامت مديرية الري بالبحيرة بمتابعة تبطين 269 ترعة على مستوى المحافظة بتكلفة 2 مليار و 490 مليون جنية تم الانتهاء من تبطين 56 ترعة بطول 218.3 كم بتكلفة 690 مليون جنيه، وجار تأهيل 213 ترعة بطول 815 كم بتكلفة مليار و800 مليون جنية بنسبة تنفيذ 57%

يذكر أن مشروع تبطين الترع والمصارف من المشروعات القومية الحضارية التى يتم تنفيذها على أرض المحافظة ويستهدف تطوير منظومة الري وتقليل الفاقد من المياة وضمان وصول المياة إلى المناطق المحرومة فى نهايات الترع دون عوائق.

كما سيحقق هذا المشروع العملاق العديد من المكاسب للمزارعين ولمنظومة الري، مثل حدوث تحسن كبير فى عملية إدارة وتوزيع المياة، وحسم مشاكل نقص المياة بنهايات الترع.

ويهدف المشروع أيضا الى حصول كافة المزارعين على حصتهم من المياة فى الوقت المناسب، وتحسين نوعية المياة بالترع وتحقيق المردود البيئي والجمالي والتأثير الإيجابي على الصحة العامة ومنع انتشار الأمراض.