بيطري الغربية: استلام 8 أجهزة موجات فوق صوتية جديدة بإدارات المحافظة

الغربية محمد طارق

قال الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى فى محافظة الغربية، أنه تم التصديق واستلام عدد 8 أجهزة موجات فوق صوتية "سونار" من إدارة الهيئة العامة للطب البيطرى، وتم توزيعهم على الإدارات البيطرية المختلفة.