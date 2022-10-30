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بيطري الغربية: استلام 8 أجهزة موجات فوق صوتية جديدة بإدارات المحافظة

الأحد، 30 أكتوبر 2022 11:00 ص
بيطري الغربية: استلام 8 أجهزة موجات فوق صوتية جديدة بإدارات المحافظة استلام 8 أجهزة موجات فوق صوتية
الغربية محمد طارق

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قال الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى فى محافظة الغربية، أنه تم التصديق واستلام عدد 8 أجهزة موجات فوق صوتية "سونار" من إدارة الهيئة العامة للطب البيطرى، وتم توزيعهم على الإدارات البيطرية المختلفة.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطرى، أن المحافظة وإدارتها اصبحت تمتلك عدد كبير من أجهزة  "سونار"، كما تم تنفيذ ورشة عمل بحضور جميع الاطباء البيطريين وذلك للتدريب على استخدام هذه الأجهزة وصيانتها والتى تعد طفرة فى الطب البيطرى على مستوى المحافظة والمحافظات المختلفة.
 
استلام 8 أجهزة موجات فوق صوتية (1)
استلام 8 أجهزة موجات فوق صوتية (1)

استلام 8 أجهزة موجات فوق صوتية (2)
استلام 8 أجهزة موجات فوق صوتية (2)

 


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