بدء التصويت فى الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية بالبرازيل

فتحت مراكز الاقتراع في البرازيل أبوابها أمام 156 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية للاختيار بين رئيس البلاد السابق اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا (2003-2010) والرئيس المنتهية ولايته "جايير بولسونارو" البالغ 67 عاما.
وذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الأحد، أن نتائج الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية ستعلن بعد ساعتين أو ثلاثة ساعات من موعد إغلاق المراكز.
يذكر أنه في الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية في البرازيل والتي نظمت في 2 أكتوبر الجاري، حصل "لولا دا سيلفا" على 48% من الأصوات مقابل 43% لـ"جايير بولسونارو".
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