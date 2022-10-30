بدء التصويت فى الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية بالبرازيل

وذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الأحد، أن نتائج الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية ستعلن بعد ساعتين أو ثلاثة ساعات من موعد إغلاق المراكز.

يذكر أنه في الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية في البرازيل والتي نظمت في 2 أكتوبر الجاري، حصل "لولا دا سيلفا" على 48% من الأصوات مقابل 43% لـ"جايير بولسونارو".