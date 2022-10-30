اليوم السابع
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الأحد، 30 أكتوبر 2022 02:39 م
أكرم القصاص
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بدء التصويت فى الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية بالبرازيل

الأحد، 30 أكتوبر 2022 01:49 م
بدء التصويت فى الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية بالبرازيل انتخابات - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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فتحت مراكز الاقتراع في البرازيل أبوابها أمام 156 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية للاختيار بين رئيس البلاد السابق اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا (2003-2010) والرئيس المنتهية ولايته "جايير بولسونارو" البالغ 67 عاما.

وذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الأحد، أن نتائج الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية ستعلن بعد ساعتين أو ثلاثة ساعات من موعد إغلاق المراكز.

يذكر أنه في الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية في البرازيل والتي نظمت في 2 أكتوبر الجاري، حصل "لولا دا سيلفا" على 48% من الأصوات مقابل 43% لـ"جايير بولسونارو". 

 


البرازيل

الانتخابات البرازيلية

لويس إيناسيو لولا دا سيلفا

جايير بولسونارو



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