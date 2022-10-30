اليوم السابع
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الأحد، 30 أكتوبر 2022 05:39 ص
أكرم القصاص
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بالتعاون مع "حياة كريمة".. تزويد 25 مدرسة في سوهاج بأنظمة التحول الرقمى

الأحد، 30 أكتوبر 2022 05:00 ص
بالتعاون مع "حياة كريمة".. تزويد 25 مدرسة في سوهاج بأنظمة التحول الرقمى أجهزة التحول الرقمي لـ 25 مدرسة بسوهاج
سوهاج محمود مقبول

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تمضى الدولة قدماً في توجهها الاستراتيجي نحو بناء مصر الرقمية، حيث عملت على تعزيز وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ووضع الخطط والاستراتيجيات الكفيلة بتحقيق أهدافها في الوصول إلى حكومة مترابطة ومتكاملة رقمياً، والتوسع في تقديم الخدمات المميكنة.

التحول الرقمى يضمن تحسين بيئة العمل والتأسيس لمجتمع المعرفة ورفع مستوى الأداء داخل مؤسسات الدولة المختلفة، ويساهم في إعادة بناء الإنسان المصري من خلال الارتقاء بمستوى حياة المواطنين عبر إتاحة خدمات إلكترونية متعددة توفر الوقت والجهد، فضلاً عن تطويع التكنولوجيا في إيجاد حلول للقضايا والتحديات التي تواجه المجتمع .

وفى هذا الصدد قامت القيادة السياسية بتركيب أنظمة التحول الرقمي بعدد 25 مدرسة بنطاق المحافظة، بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" بمحافظة سوهاج، وذلك في إطار سياسة الدولة نحو التحول الرقمي بجميع المباني والمؤسسات الحكومية .

اليوم السابع يقدم أهم المعلومات حول المدارس التي شملتها منظومة التحول الرقمى بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة تعرف عليها من خلال المعلومات التالية.

1عدد المدراس التي شملتها عملية التحول الرقمى بمحافظة سوهاج 25 مدرسة.

2مدرسة " الزواتنة القبلية الابتدائية، بإدارة المنشاة التعليمية.

3مدرسة الخلافية الإعدادية المشتركة، ومدرستى أولاد بهيج الإعدادية، أولاد بهيج الابتدائية المشتركة بإدارة جرجا التعليمية.

4مدرسة البلابيش المستجدة للتعليم الأساسي ومدرسة أولاد يحيي بنين.

5مدرستى تل الزوكي الابتدائية، الإعدادية القديمة بنين  ومدرسة تل الزوكي الإعدادية بإدارة طما التعليمة.

6 –  مدرسة باصونة الإعدادية العزبة الإعدادية بني هلال، المراغة الإعدادية القديمة، بناويط الاعدادية المشتركة.

7ومدارس  الخنانسة غرب الإعدادية، الطود والقلعاية الإعدادية، الحرادنة، الحريزات الغربية الإعدادية بنين، الحريزات الغربة الابتدائية، ، مؤسسة السمطا الابتدائية، الشهيد حسن حربي الإعدادية بالسمطا، ، الجلاوية بنين تعليم أساسي، البوحة للتعليم الأساسي، الفراسية للتعليم الأساسي، أولاد سلامة الإعدادية المشتركة، الشاعر علي الجندي الإعدادية المشتركة.

أجهزة التحول الرقمي لـ 25 مدرسة بسوهاج (1)
أجهزة التحول الرقمي لـ 25 مدرسة بسوهاج 

 

أجهزة التحول الرقمي لـ 25 مدرسة بسوهاج (7)
أجهزة التحول الرقمي لـ 25 مدرسة 

 

أجهزة التحول الرقمي لـ 25 مدرسة بسوهاج (8)
أجهزة التحول الرقمي لـ 25 مدرسة بسوهاج
 
أجهزة التحول الرقمي لـ 25 مدرسة بسوهاج (9)
أجهزة التحول الرقمي لـ 25 مدرسة بسوهاج
 
أجهزة التحول الرقمي لـ 25 مدرسة بسوهاج (10)
أجهزة التحول الرقمي لـ 25 مدرسة بسوهاج

 

أجهزة التحول الرقمي لـ 25 مدرسة بسوهاج (11)
أجهزة التحول الرقمي لـ 25 مدرسة بسوهاج
 
أجهزة التحول الرقمي لـ 25 مدرسة بسوهاج (12)
أجهزة التحول الرقمي لـ 25 مدرسة بسوهاج
 

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