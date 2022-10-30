اليوم.. بدء التقدم لمسابقة حفظ القرآن الكريم لطلاب جامعة القاهرة

كتب ـ محمد صبحى

تنظم جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، عددا من الأنشطة الطلابية في مختلف المجالات الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية على مستوى الجامعة، بالتزامن مع بدء العام الدراسي 2022 - 2023، من بينها مسابقة حفظ القرآن الكريم وفهمه، ودوري المعلومات، والتدريب على الصحافة الإلكترونية، وذلك في إطار حرص الجامعة على تنفيذ خطة الأنشطة الطلابية ضمن مشروع الجامعة في بناء الإنسان وتطوير العقل المصري وتشكيل شخصية الطلاب.

ويبدأ اليوم الأحد، التقدم للمسابقة العامة لحفظ القرآن الكريم وفهمه، وتتضمن 5 مستويات، وهي حفظ القرآن الكريم كاملًا، حفظ 20 جزءا، حفظ نصف القرآن، حفظ 10 أجزاء، حفظ 5 أجزاء، مع الإلمام بأحكام التلاوة والتفسير بكل منها، وتم تخصيص جوائز للطلاب الـ10 المتميزين بكل مستوى من المستويات الخمس على التوالي، بالإضافة إلى مسابقة في الثقافة الإسلامية والاهتمام بالمتشابهات لجميع المشتركين، ويتم التقديم للمسابقة خلال الفترة من الأحد 30 أكتوبر الجاري حتى الخميس 3 نوفمبر 2022.