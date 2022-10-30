اليوم السابع
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اليوم.. بدء التقدم لمسابقة حفظ القرآن الكريم لطلاب جامعة القاهرة

الأحد، 30 أكتوبر 2022 08:00 ص
اليوم.. بدء التقدم لمسابقة حفظ القرآن الكريم لطلاب جامعة القاهرة جامعة القاهرة
كتب ـ محمد صبحى

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تنظم جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، عددا من الأنشطة الطلابية في مختلف المجالات الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية على مستوى الجامعة، بالتزامن مع بدء العام الدراسي 2022 - 2023، من بينها مسابقة حفظ القرآن الكريم وفهمه، ودوري المعلومات، والتدريب على الصحافة الإلكترونية، وذلك في إطار حرص الجامعة على تنفيذ خطة الأنشطة الطلابية ضمن مشروع الجامعة في بناء الإنسان وتطوير العقل المصري وتشكيل شخصية الطلاب.
 
ويبدأ اليوم الأحد، التقدم للمسابقة العامة لحفظ القرآن الكريم وفهمه، وتتضمن 5 مستويات، وهي حفظ القرآن الكريم كاملًا، حفظ 20 جزءا، حفظ نصف القرآن، حفظ 10 أجزاء، حفظ 5 أجزاء، مع الإلمام بأحكام التلاوة والتفسير بكل منها، وتم تخصيص جوائز للطلاب الـ10 المتميزين بكل مستوى من المستويات الخمس على التوالي، بالإضافة إلى مسابقة في الثقافة الإسلامية والاهتمام بالمتشابهات لجميع المشتركين، ويتم التقديم للمسابقة خلال الفترة من الأحد 30 أكتوبر الجاري حتى الخميس 3 نوفمبر 2022.
 
كما أطلقت جامعة القاهرة مسابقة دوري المعلومات للطلبة والطالبات من ذوي الهمم، والتي يتم التقديم لها غدا الإثنين 31 أكتوبر الجاري، بالإضافة إلى تنظيم فعاليات الدورة التنشيطية لكرة اليد لطلبة وطالبات الجامعة، ويتم التقديم لجميع المسابقات بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالمدينة الرياضية.
 

 


جامعة القاهرة

محمد الخشت

الانشطة الطلابية

اخبار مصرية

مسابقة القرآن الكريم



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