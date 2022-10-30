الهند تساهم بـ 500 ألف دولار لصندوق الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب

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أعلنت الهند أنها تعتزم المساهمة بـ 500 ألف دولار أمريكي لصندوق الأمم المتحدة الاستئماني لمكافحة الإرهاب خلال العام الجاري، بهدف المساعدة في دعم بناء قدرات الدول الأعضاء بمجلس الأمن في مكافحة الإرهاب.

وقال وزير الشئون الخارجية الهندي، سوبرامانيام جايشانكار- خلال كلمته في الجلسة العامة للجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن التي عقدت في العاصمة الهندية /نيودلهي/ وأوردتها قناة "إن دي تي في" الهندية السبت - إن التهديد العالمي للإرهاب يتزايد ويمتد، خاصة في آسيا وإفريقيا.

وأضاف جايشانكار أن الإرهاب يظل هو التهديد الأخطر للبشرية، لافتا إلى جهود مجلس الأمن على مدار العقدين الماضيين في تطوير بنية مهمة مبنية في المقام الأول حول نظام العقوبات المكافح للإرهاب، حيث وصفه بأنه كان فعالًا للغاية.

وأشار إلى أنه على الرغم من الجهود المبذولة بشأن هذا الصدد، إلا أن تهديد الإرهاب يزداد ويمتد، حيث أظهرت ذلك العديد من التقارير المتتالية، داعيا إلى تكثيف الجهود.

وتستضيف الهند إجتماع مكافحة الإرهاب لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المستمر على مدار يومين في العاصمة /نيودلهي/، حيث يعقد تحت رئاسة الهند للجنة مكافحة الإرهاب.