اليوم السابع
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المدارس توجه الطلاب بسداد المصروفات الدراسية استعدادا لامتحان الشهر

الأحد، 30 أكتوبر 2022 10:00 ص
المدارس توجه الطلاب بسداد المصروفات الدراسية استعدادا لامتحان الشهر وزارة التربية والتعليم
كتب ـ محمود طه حسين

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وجهت المدارس الثانوى الطلاب بضرورة سداد المصروفات الدراسية استعدادا لامتحان شهر أكتوبر الذى انطلق اليوم ويستمر لمدة أيام، حيث طالبت طلابها المتأخرين عن سداد المصروفات الدراسية بسرعة سدادها.
 
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أصدرت قرارًا وزاريًا بشأن نظام التقييم لصفوف النقل من الصف السادس الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي العام للعام الدراسي 2023/2022.
 
ونص القرار على أن يكون التوجيه الفني للمواد الدراسية، من خلال توجيه عام المواد الدراسية بالمديرية، كل في تخصصه، بدءًا بموجه أول المادة بالإدارة التعليمية، حتى موجه المادة المختص بالمدرسة، مشيرًا إلى أنه يجوز لمديري المديريات التعليمية بالمحافظات إجراء التعديلات اللازمة للنظام المدرسي وفقًا لظروف كل محافظة، بشرط ألا يؤثر ذلك على المحتوى الأساسي للبرنامج الدراسي وفلسفته.
 
وبشأن نظام التقييم، أوضح القرار أنه سيكون هناك ثلاثة اختبارات في الفصل الدراسي الواحد: الاختبار الأول يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الأول من بداية كل فصل دراسي وتكون على مستوى المدرسة، الاختبار الثاني يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الثاني من بداية كل فصل دراسي وتكون على مستوى المدرسة.
 
اختبار نهاية الفصل الدراسي: يكون في نهاية الفصل الدراسي ويستهدف قياس نواتج التعلم في الفصل الدراسي بأكمله، ويحصل الطالب في نهاية الفصل الدراسي على مجموع درجات الاختبارين (الدرجة الأعلى في اختبار الشهر الأول أو الثاني) و(درجة اختبار نهاية الفصل الدراسي).
 
وأوضح أن الطالب في سنوات النقل سيكون توزيع درجاته في كل مادة كالتالي: 80% من درجة اختبار نهاية الفصل + 10% من درجة امتحان الشهر + 5% على المواظبة "الانضباط" + و5% على السلوك.
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 

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