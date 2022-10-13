"التعليم" توجه بمتابعة تسليم الطلاب الكتب المدرسية دون ربطها بالمصروفات

محمود طه حسين

وجهت المديريات التعليمية المدارس بمتابعة استلام جميع الطلاب الكتب المدرسية، دون ربطها بالمصروفات الدراسية، مشددة على محاسبة أي مدرسة تمنع الطلاب من استلام الكتب وربطها بالمصروفات المدرسية، كما طالبت المدارس بتحقيق الانضباط المدرسى يوميا، وحرص أعضاء هيئة التدريس على التواجد يوميا قبل بدء اليوم الدراسى وحتى انتهاء جميع الحصص الدراسية.

وانطلق صباح السبت 1 أكتوبر الجارى العام الدراسى الجديد بالمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة فى عدة محافظات، بينما انتظم العام الدراسى الجديد الأحد 2 أكتوبر فى جميع المدارس، كما انتظمت الدراسة 18 سبتمبر الماضى بالمدارس الدولية.