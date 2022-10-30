المخرج عمرو عابدين يجرى لقاء مفتوحا اليوم مع طلاب كلية الإعلام ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

يجرى المخرج عمرو عابدين رئيس قناة نايل دراما، لقاء مفتوحا مع طلاب كلية الإعلام بإحدى جامعات بنى سويف مسقط رأسه اليوم الأحد 30 أكتوبر، حيث يتحدث فى لقاء مفتوح مع الطلبة عن مسيرته الفنية وفى كيفية صناعة الفيلم القصير استعدادا لمشروعات تخرجهم، وأعرب عن سعادته بهذه الزيارة خاصة وأنها في بلده بنى سويف.

وتولى المخرج عمرو عابدين رئاسة قناة النيل للدراما المتخصصة فى عرض المسلسلات المصرية الحديثة والقديمة، والتابعة لشبكة تليفزيون النيل المتخصصة التابعة إلى التليفزيون المصرى، وذلك بما شغل "عابدين" العديد من المناصب منها رئيس قناة نايل لايف ونايل كوميدى.

يذكر أن المخرج عمرو عابدين قدم مؤخراً مسلسل "القاتل الذى أحبنى" مع النجم هانى رمزى، من تأليف صلاح عربى، وإخراج عمروعابدين، ويشارك في بطولته سهير رمزى، صلاح عبد الله، أحمد فؤاد سليم، محمد أبو داوود، عمرو صحصاح، رانيا منصور، لقاء سويدان، وفاء سالم، محسن منصور، دنيا ماهر، ياسر فرج، عبير منير، هبة الهوارى وعدد آخر من الفنانين.

وقدم عمرو عابدين العديد من المسلسلات خلال مشواره منها "محاكمة الليالى" بطولة أبو بكر عزت وخيرية أحمد وروجينا، و"ألف ليلة وليلة: ضوء المكان وبدر التمام" بطولة نيللى ومحمود قابيل، "جائزة نوفل" بطولة عزت أبو عوف، وشيرين، ولقاء الخميسى، ومبروك جالك قلق" بطولة هانى رمزى وغادة، و"أصعب قرار" بطولة طارق لطفى وشيرين سيف النصر وعبير صبرى، و"عصابة بابا وماما" بطولة هانى رمزى ونيكول سابا".