اليوم السابع
Ads
الأحد، 30 أكتوبر 2022 11:45 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الصحة توضح قواعد الحصول على الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا

الأحد، 30 أكتوبر 2022 10:57 ص
الصحة توضح قواعد الحصول على الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا انفوجراف لوزارة الصحة
كتب ــ وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا تقلل من فرص الإصابة بكوفيد 19، مشيرا إلي أن الجرعة التنشيطية متاحة بدون حجز مسبق.
 
وقال حسام عبد الغفار: يمكن تناول اللقاح بعد مرور 3 شهور من تلقى آخر جرعة للأشخاص المصابين بأمراض مزمنة، أو من هم فوق سن الـ60.
 
وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار: يمكن تلقي لقاح كورونا بعد مرور 3 شهور من آخر جرعة للقاح .
 
وتناشد وزارة الصحة، المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة https://egcovac.mohp.gov.eg/#/registration لتلقي لقاحات فيروس كورونا، والتي تساهم في حماية كافة أفراد الأسرة من الإصابات الشديدة بفيروس كورونا ومتحوراته، مؤكدة أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، وذلك في إطار حرص الوزارة على الصحة العامة للمواطنين وعلى مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.
 
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف. 
 
 

الصحة

الجرعة التنشيطية

كورونا

لقاح كورونا



الموضوعات المتعلقة

شركة يونيميد تحصل على حق الوكالة لمستحضرات "وادي النيل بنتا" داخل الأسواق الإماراتية

السبت، 29 أكتوبر 2022 06:57 م

"الصحة" تكشف خريطة تطوير المستشفيات والمراكز الطبية: تطوير وإنشاء 67 مستشفى و44 مركزا بالجمهورية.. وتشــغيل 1315 سـيارة إسـعاف بأجهـزة التتبـع بالقمـر الصناعـى.. وتخصيص 222 مليـون جنيـه للمستشـفيات النموذجيـة

السبت، 29 أكتوبر 2022 04:59 م

الصحة: فحص 192 ألف طفل حديث الولادة بمبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية

السبت، 29 أكتوبر 2022 11:24 ص

العيادات المسائية أداة الصحة لتوفير خدمات بجودة فائقة للمواطن وتحسين أوضاع الفريق الطبى.. تشغيل 21 عيادة في 7 محافظات كمرحلة أولى بالتأمين الصحى.. وتقديم الخدمات لغير المنتفعين بالتأمين بأسعار زهيدة

السبت، 29 أكتوبر 2022 11:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة