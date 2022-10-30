اليوم السابع
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أكرم القصاص
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السعودية تعرب عن تعازيها للعراق فى ضحايا حادث انفجار صهريج شرقى بغداد

الأحد، 30 أكتوبر 2022 11:09 ص
السعودية تعرب عن تعازيها للعراق فى ضحايا حادث انفجار صهريج شرقى بغداد انفجار - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعربت المملكة العربية السعودية عن خالص تعازيها ومواساتها لجمهورية العراق، جراء حادث انفجار صهريج داخل مرآب سيارات في شرق العاصمة العراقية بغداد، والذي نتج عنه وقوع عددٍ من الضحايا والمصابين.

وقدمت المملكة ـ في بيان لوزارة الخارجية السعودية أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الأحد ـ التعازي لأسر وأقارب المتوفين، وللشعب العراقي، مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

يذكر أن الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، قد دعا إلى فتح تحقيق في حادث انفجار صهريج شرقي العاصمة العراقية بغداد ومحاسبة المقصرين.

وقال قائد عمليات بغداد، الفريق الركن أحمد سليم" إن الانفجار أدى إلى مصرع 9 مواطنين وإصابة 13 آخرين وفقا لبيان وزارة الصحة، لافتا إلى أن الأدلة الجنائية تعمل في موقع الحادث لمعرفة سبب الانفجار والذي يرجح أن يكون نتيجة خلل فني في الصهريج مستبعدا شبهة وقوع عمل إرهابي".

 


السعودية

العراق

انفجار صهريج

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