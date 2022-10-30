السعودية تعرب عن تعازيها للعراق فى ضحايا حادث انفجار صهريج شرقى بغداد

وقدمت المملكة ـ في بيان لوزارة الخارجية السعودية أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الأحد ـ التعازي لأسر وأقارب المتوفين، وللشعب العراقي، مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

يذكر أن الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، قد دعا إلى فتح تحقيق في حادث انفجار صهريج شرقي العاصمة العراقية بغداد ومحاسبة المقصرين.

وقال قائد عمليات بغداد، الفريق الركن أحمد سليم" إن الانفجار أدى إلى مصرع 9 مواطنين وإصابة 13 آخرين وفقا لبيان وزارة الصحة، لافتا إلى أن الأدلة الجنائية تعمل في موقع الحادث لمعرفة سبب الانفجار والذي يرجح أن يكون نتيجة خلل فني في الصهريج مستبعدا شبهة وقوع عمل إرهابي".