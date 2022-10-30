اليوم السابع
Ads
الأحد، 30 أكتوبر 2022 11:27 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الحرف اليدوية تشارك بعدد من الشركات بفعاليات الملتقى الدولى الأول للصناعة

الأحد، 30 أكتوبر 2022 10:03 ص
الحرف اليدوية تشارك بعدد من الشركات بفعاليات الملتقى الدولى الأول للصناعة غرفة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات
كتب إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تشارك غرفة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات، بالمعرض والمؤتمر الصناعي الأول لمشروعات المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، حيث سيتم تدشين عدد كبير من مشروعات المبادرة، وذلك خلال الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة الذي انطلقت فاعلياته اليوم بمركز المنارة الدولية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.
 
وكشف حماد العادلي رئيس غرفة الحرف اليدوية، أن الغرفة تشارك بعدد من الشركات من مختلف القطاعات الحرفية الممثلين للغرفة، مضيفا بأن الدولة تدعم مؤخرا القطاعات الحرفية بصورة غير مسبوقة، حيث تولي الحكومه و وزارة الصناعة الاهتمام الكبير للقطاع، بالاضافه إلي توفير  العديد من الامتيازات للمعارض التي تنظمها الدولة بالقطاع الصناعي، والاستثماري.
 
وأشار العادلي، أن الملتقى والمعرض يشارك فيه عدد  كبير من المستثمرين المصريين والعرب والأجانب وممثلو المؤسسات الإقليمية والدولية ذات الشأن وأعضاء الغرف العربية والصناعية والتجارية المشتركة، وممثلو البعثات الدبلوماسية لدى جمهورية مصر العربية، ورجال الأعمال ومجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ورؤساء وأعضاء الغرف الصناعية والمجالس الاستثمارية وممثلو  البنوك والكيانات الاقتصادية وأعضاء الحكومات لعدد من الدول الشقيقة والصديقة ولفيف من المشاركين.
 
ونوه العادلي ، أن الرئيس اطلق علي هامش المؤتمر والملتقي المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" من خلال الإعلان الرسمي عن انطلاق شركة "ابدأ" لتنمية المشروعات  والتي تعد الذراع التنفيذي للمبادرة الوطنية، مشدداً بأن إطلاق الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة، والذي ينظمه اتحاد الصناعات المصرية يأتي احتفالاً بمرور 100 عام على تأسيس الاتحاد، حيث من المقرر أن يشمل المعرض الذي يقام تحت رعاية الرئيس عدداً من الأجنحة الضخمة للصناعات المتنوعة، وعلى رأسها قطاع الحرف اليدوية والصناعات الهندسية وصناعة الآلات والمعدات والماكينات، وغيرها.

الحرف اليدوية

الصناعات اليدوية

غرفة الصناعات اليدوية

الصناعات الحرفية والتراثية



الموضوعات المتعلقة

مصر تسير فى الاتجاه الصحيح.. نواب وسياسيون: الرخصة الذهبية للمستثمرين رسالة بأن الجمهورية الجديدة ستكون للبناء وتوطين الصناعة المحلية.. ومؤتمر اتحاد الصناعات يكشف دعم وتوجه الدولة لتشجيع القطاع الخاص

الأحد، 30 أكتوبر 2022 12:00 ص

اتحاد الصناعات: الصناعة قاطرة التنمية فى الدولة المصرية

السبت، 29 أكتوبر 2022 10:36 م

كيف تنخفض أسعار السلع والمنتجات خلال شهرين وفق رؤية اتحاد الصناعات؟

السبت، 29 أكتوبر 2022 08:04 م

انطلاق المعرض الدولى الأول للصناعة.. اتحاد الصناعات: قرارات الخميس الماضى تجذب الاستثمار.. ويعلن: رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة 300 جنيه للقطاع الخاص.. السويدى: خطة لزيادة الصادرات لـ100 مليار دولار خلال 3 شهور

السبت، 29 أكتوبر 2022 12:35 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة