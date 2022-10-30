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التموين: زيادة معدلات ضخ الأرز بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 10.5 جنيه للكيلو

الأحد، 30 أكتوبر 2022 07:00 ص
التموين: زيادة معدلات ضخ الأرز بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 10.5 جنيه للكيلو الأرز
كتب مدحت وهبة

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كشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن زيادة معدلات ضخ  الأرز الأبيض بالمجمعات الاستهلاكية ومنافذ الشركات التابعة بسعر 10.5 جنيه للكيلو على البطاقات بكل المنافذ التموينية والبالغ عددها ما يقرب من 40 ألف منفذ تموينى بكل محافظات الجمهورية، كذلك  استمرار ضخ وطرح الأرز من جانب السلاسل التجارية ومحال السوبر ماركت والمينى ماركت بأسعار تتراوح من 12- 15 جنيها للكيلو المعبأ ويتراوح سعر الكيلو السائب من 11-12 جنيها .
 
وتستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى استلام الأرز الشعير من المزارعين حتى منتصف شهر ديسمبر المقبل في إطار حرص الوزارة على توفير الأرز وتأمين مخزون استراتيجى من كل السلع الأساسية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.
 
كان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، على استمرار العمل بقرار منع تصدير الأرز الأبيض إلى خارج ‏الجمهورية لتلبية احتياجات المواطن من الأرز والحفاظ على استقرار ‏أسعار الأرز الأبيض بالأسواق.
 
 
 
 

التموين

اسعار الأرز

أسعار الأرز

مخزون الأرز



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