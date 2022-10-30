"البحوث الإسلامية": قافلة دعوية نسائية لواعظات الأزهر تجوب الإسكندرية

كتب لؤى على

أطلق مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف اليوم الأحد، قافلة دعوية نسائية لواعظات الأزهر، بمشاركة الوعاظ إلى محافظة الإسكندرية، والتي تستهدف تنفيذ برنامج توعوي ودعوي في مختلف أحياء المحافظة؛ وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بتكثيف الجهود الدعوية والتوعوية لوعاظ وواعظات الأزهر، بما يحقق رسالة المؤسسة ودورها المجتمعي في نشر الوعي والثقافة بين أفراد المجتمع.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، د. نظير عياد، إن القافلة تعكس وعي الأزهر بالتحديات المجتمعية، وضرورة الاشتباك مع الواقع والخروج بنتائج إيجابية تسهم في تحقيق الأمن والاستقرار المجتمعي وبناء الإنسان والحفاظ على فكر وعقول الأجيال الحالية والقادمة، مشيرًا إلى أن برنامج عمل القافلة يستهدف الوصول لشرائح متنوعة في المجتمع؛ وخاصة فئة السيدات لتلبية احتياجاتهن ودعم معارفهن حول القضايا التي تمس شأن الأسرة والمجتمع.

أضاف عيّاد أن خطة القوافل التوعوية التي يطلقها المجمع إلى جميع محافظات الجمهورية تستهدف التوعية بجميع القضايا المهمة التي تمسُّ المجتمع المصري وتؤثر فيه بشكل فاعل ومباشر، مع التركيز على القيم الأخلاقية ودورها في سلامة المجتمع وبناء الوطن، والتحذير من المشكلات المجتمعية الناتجة عن غياب الأخلاق، وتنمية الوعي الديني لدى الناس وتبسيط المفاهيم الإيمانية لهم.

فيما أوضح د. محمود الهواري الأمين المساعد للدعوة والإعلام الديني أن أعضاء القافلة يحرصون على تحقيق أهدافها المخطط لها من خلال مناقشة حيّة مع الناس والاستماع إليهم وتصحيح المفاهيم المغلوطة لديهم؛ فضلًا عن توضيح القيم الأخلاقية وبيان دورها في بناء الوطن وتحقيق المحبة والرحمة بين الناس، وبثّ روح التعاون خاصة في ظل الأزمات.

وأشارت د. إلهام شاهين مساعد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية لشئون الواعظات، أن قافلة واعظات الأزهر تأتي بعد النجاح الذي حققته القوافل التي تم إطلاقها إلى محافظات البحر الأحمر وأسوان والأقصر؛ خاصة في التواصل الميداني مع الجمهور، وهو ما كان له بالغ الأثر في تحقيق دور الأزهر الشريف في مجال التوعية المجتمعية الفاعلة، مشيرة إلى أن اللقاءات تركز بشكل رئيس على وضع حلول عاجلة للمشكلات الأسرية التي تعاني منها بعض الفئات، كما أنها تطرح رؤى واضحة تمكن أفراد الأسرة من اتخاذ القرار المناسب نحو مختلف القضايا المجتمعية والأسرية التي تتعلق بهم، لافتة إلى أن برنامج القافلة سوف يستمر على مدار الأيام المقبلة في أماكن متنوعة للوصول إلى أكبر عدد من الجماهير.