أمين "البحوث الإسلامية" للوعاظ: عليكم تحمّل المسؤولية تجاه دينكم ووطنكم

كتب لؤى على

تفقد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عيّاد صباح اليوم منطقة وعظ المنوفية ووحدة لم الشمل لمتابعة سير العمل بالمحافظة، والوقوف على طبيعة العمل الإدارى داخل المنطقة، والاطمئنان على الخطط الدعوية للوعاظ والواعظات خلال هذه الفترة، فضلًا عن متابعة أنشطة لجان الفتوى بالمحافظة والتأكد من جودة الخدمة المقدمة بها؛ وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بضرورة التعامل الفعال مع القضايا المجتمعية؛ وبحضور د. محمود الهوارى الأمين المساعد للدعوة والإعلام الدينى، ود. أحمد همام مدير عام الإعلام الدينى بالمجمع.

وقال الأمين العام خلال لقائه بوعاظ المنطقة أن الله -عز وجل- قد أوكل إلينا مهمة عظيمة وهى الدعوة إليه سبحانه بالحكمة والموعظة الحسنة فمن حُرمها حُرم الخير الكثير، مشيرًا إلى أن عمل الوعظ قبل أن يكون وظيفة فهو رسالة مهمة، وعليه أن يتحمل مسؤوليته تجاه دينه ووطنه.

أضاف عياد أن المرحلة القادمة تحتاج إلى بذل المزيد من الجهود التوعوية لزيادة الوعى المجتمعى، وتفعيل دور الوعاظ والواعظات فى التلاحم مع المواطنين والتواصل مع الشباب من خلال الانتشار فى مدن وقرى المحافظة، مشيرًا إلى أهمية الشعور بالمسئولية والتأهيل العلمى المستمر ومتابعة المتغيرات على المستوى المجتمعي؛ حيث سيتم توزيع مكتبة علمية قيمة فى إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بالاهتمام بالتأهيل العلمى لوعاظ وواعظات الأزهر.

من جانبه ركز د. محمود الهوارى على أهمية التعاون بين منطقة الوعظ والمؤسسات والهيئات المختلفة داخل المحافظة مثل: الأوقاف، والشباب والرياضة، والثقافة، والتربية والتعليم، والتعليم العالى والتضامن؛ للوصول إلى أكبر عدد من الجماهير فى مختلف أماكن تواجدهم وبما يحقق الوعى العام للمجتمع وينبذ كل فكر منحرف وبعيد عن منهج الإسلام الصحيح.