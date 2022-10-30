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الاستثمار بالطاقة الشمسية والرياح.. محطات جديدة بشرق وغرب النيل وخليج السويس

الأحد، 30 أكتوبر 2022 01:00 ص
الاستثمار بالطاقة الشمسية والرياح.. محطات جديدة بشرق وغرب النيل وخليج السويس الطاقة الشمسية
كتبت ــ رحمة رمضان

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أصبحت مصر من بين دول قليلة على مستوى العالم تتمتع بكل المقاومات الجاذبة للاستثمار في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة بعد إصدار خريطة أفضل الأماكن التي تصلح لإنشاء محطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح على مساحة بطول 7673 كيلو مترا بقدرات تصل إلى 90 ألف ميجا وات، وفيما يلي خريطة أهم المناطق التى تصلح لإنشاء محطات طاقة متجددة:
 
أولا: المساحات التى تصلح لإنشاء محطات جديدة  لتوليد الكهرباء من الرياح:
 
- منطقة خليج السويس على مساحة 1220 كيلو مترا مربعا بإجمالى قدرات تبلغ 3550 ميجا وات.
- منطقة شرق النيل على مساحة 841 كيلو مترا مربعا بإجمالى قدرات تبلغ 5800 ميجا وات.
 
- منطقة غرب النيل على مساحة 3636 كيلو مترا مربعا بإجمالى قدرات تبلغ 23 ألفا و350 ميجا وات.
 
ثانيا- المساحات التى تصلح لإنشاء محطات جديدة  لتوليد الكهرباء من الشمس:
 
- منطقة شرق النيل على مساحة 12 ألفا و90 كيلو مترا مربعا بإجمالى قدرات تبلغ 24 ألفا و900 ميجا وات.
 
- منطقة غرب النيل على مساحة 606 كيلو مترات مربعة بإجمالى قدرات تبلغ 17 ألفا و400 ميجا وات.
 
- منطقة بنبان بمحافظة أسوان على مساحة 37 كيلو مترا مربعا بإجمالى قدرات تبلغ 1800 ميجا وات.
 
- منطقة كوم أمبو على مساحة 7 كيلو مترات مربعة بإجمالى قدرات تبلغ 260 ميجا وات.
 
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

هيئة الطاقة الجديدة و المتجددة

اطلس مصر

افضل المناطق لإنشاء محطات شمسية و رياح لتوليد الكهرباء بمصر



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