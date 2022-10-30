الاحتلال يعتقل ضابطا فلسطينيا وشابا.. ومستوطنون يحطمون عشرات السيارات الفلسطينية

أ.ش.أ

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، ضابطًا في جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني وشابًا آخر، من مخيم الجلزون شمال رام الله.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن الضابط المعتقل هو برتبة نقيب في الأمن الوقائي ويدعى محمود حمزة محاريق (40 عامًا)، وقد تم اعتقاله والشاب بعد مداهمة منزليهما، وتفتيشهما.

وعلى صعيد آخر، اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

ويقتحم المستوطنون باحات "الأقصى" بشكل شبه يومي، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني فيه.

كما حطم مستوطنون إسرائيليون، عشرات السيارات في عدد من الأحياء القريبة من مستوطنة "كريات اربع"، التي نفذ فيها فلسطيني هجوما أسفر عن مقتل مستوطن.

وقالت ناشطة في منظمة السلام الإسرائيلية (بتسيلم)، إن العشرات من السيارات تعرضت للتحطيم والتهشيم من قبل مجموعات المستوطنين في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل.

وقام المستوطنون بمهاجمة سيارات المواطنين الفلسطينيين في عدة شوارع.