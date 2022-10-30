اعرف خطة محافظة المنيا لضبط الأسعار والقضاء على الاحتكار

المنيا - حسن عبد الغفار

إجراءات مكثفة لضبط الأسواق ومتابعة توافر السلع الاساسية بالاسواق ومنع الاحتكار بالأسواق، وأكد اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا على ضرورة متابعة ومراقبة الأسواق خلال هذه الفترة وتحقيق الانضباط وتوفير المنتجات والسلع التموينية، مع التأكيد على التنسيق بين جميع الأجهزة التنفيذية والجهات التموينية المختلفة في مراقبة الأسواق .

وشدد المحافظ، على عدم التهاون والتعامل بكل حسم وحزم، مع أي مخالف يخفى سلعة بغرض المضاربة أو الاحتكار أو يبالغ في سعرها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله.ولفت أنه لن يسمح بإخفاء السلع، أو المُبالغة في الأسعار، والمُضاربة أو الاحتكار داخل المحافظة.



وقرر المحافظ، إقامة عدد من المعارض والشوادر بجميع مراكز المحافظة، يتم من خلالها عرض السلع الإستراتيجية والأساسية والتي تهم المواطنين بأسعار اقل من مثيلتها بالأسواق لخلق نوع من التنافس داخل مراكز المحافظة.



وكلف المحافظ مديرية التموين بتكثيف الحملات بصفة يومية لضبط التجار محتكري السلع الغذائية، من خلال تخزين السلع الإستراتيجية بغرض زيادة أسعارها، وذلك بالتنسيق مع مباحث التموين وكافة الجهات المعنية وتحرير المحاضر بالمضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية، والمتابعة الدورية على مدار اليوم لموقف توافر جميع السلع الأساسية، واستقرار الأسواق من خلال غرفة العمليات.