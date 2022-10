ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار جسر معلق غربى الهند إلى 91 قتيلا

قالت وسائل إعلام هندية مساء الأحد، إن 91 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب أكثر من 100 آخرين، إثر انهيار جسر معلق في ولاية غوجارات غربي البلاد، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

وأشارت إلى أنه يمكن أن يكون هناك العديد من السياح من بين المصابين، من جهته ذكر موقع "zee" الهندي أن أكثر من 500 سقطوا في النهر.

A nearly 100-year-old suspension bridge over the Machchhu River in Morbi, Gujarat, collapsed on Sunday evening, causing several people who were standing on it to fall into the water, at least 35 people lost their life according to officials. #Morbi pic.twitter.com/TzH87FbjMF