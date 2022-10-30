إصابة 4 أشخاص فى حادثى سير بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

أصيب 4 أشخاص في حادثي سير على طريق كفر الشيخ دسوق، ورافد الطريق الدولي كفر الشيخ، بلطيم، وجرى نقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام، لتلقى الإسعافات اللازمة.

تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات إشارة بوقوع حادثتي سير على طريقي طريق كفر الشيخ دسوق، ورافد الطريق الدولي كفرالشيخ، بلطيم، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادثين، وجرى نقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام، لتلقى الإسعافات اللازمة.

وتبين من التقرير الطبي إصابة كل من محمد إبراهيم عنان، 19 سنة، والسيد إبراهيم حميدة، 34 سنة، ومحمد إسماعيل عبد الرحمن، 37 سنة، وأحمد منير مبروك، 35 سنة، بكدمات وهم تحت الملاحظة، بالمستشفى العام.