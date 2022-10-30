إصابة شخصين في حادث تصادم دراجتين بخاريتين في الشرقية

أصيب شخصين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، إثر وقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين بطريق "الحسينية- الحنانه" أمام البوابة نطاق مركز الحسينية بمحافظة الشرقية.

تلقى اللواء محمد صلاح ،مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى الحسينية المركزي بوصول شخصين مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية وقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين بطريق" الحسينية- الحنانه" أمام البوابة نطاق مركز الحسينية، ما أسفر عن إصابة شخصين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

على الفور، انتقلت سيارة اسعاف إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الحسينية المركزى لتلقي الإسعافات الطبية والعلاج اللازم.