أسعار الدواجن فى الأسواق.. الكيلو يسجل 35 جنيها

كتب إسلام سعيد

ننشر أسعار الدواجن بالأسواق فى تعاملات اليوم ، حيث استقرت أسعار الدواجن وذلك عقب ارتفاع فى سعر الكيلو بالمزارع ليتراوح ما بين 34 و35 جنيها تسليم أرض المزرعة، فى حين يصل السعر للمستهلك فى الأسواق بين 40 إلى 41 جنيها، وقد يختلف هذا السعر بحسب كل منطقة.

سعر الفراخ البيضاء 35 جنيها، سعر الساسو 46 جنيها، والكتكوت الأبيض 4.5 إلى 4.75 جنيه وأمهات بيضاء 24 جنيها للكيلو والكتكوت الساسو 3 إلى 3.25 جنيه، وهذه الأسعار تعبر عن أسعار الجملة وليس السعر النهائى للمستهلك.

ويضاف على الأسعار المرصودة فى سياق هذا التقرير تكاليف النقل ومكاسب التجار، والتى تختلف من منطقة إلى أخرى ومن سوق إلى آخر، الأمر الذى الذى يجعل سعر كيلو الدواجن مختلف داخل كل محافظة.