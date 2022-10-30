أخلاقنا الجميلة.. 6 نصائح تجنّب طفلك النفاق فى معاملاته اليومية (إنفوجراف)

يمدح الطفل والديه طوال الوقت رغبة منه فى التعبير عن حبه لهم، أو حتى ينفذون له ما يحتاج إليه، ولكن قد يمتد الأمر معه بعد ذلك إلى تحويله لشخصية تنافق أحيانا حتى مع من حوله من زملائه وأصدقائه، ولأن هذه الصفة لا تتوافق مع أخلاقنا الجميلة التي نشأنا عليها، نستعرض في هذا الإنفوجراف، نصائح يجب اتباعها لمنع الطفل من ممارسة النفاق، وفقاً لما ذكره موقع "courageousparenting".

6 نصائح حتى يتجنّب طفلك النفاق فى معاملاته اليومية:



6 نصائح حتى يتجنّب طفلك النفاق فى معاملاته اليومية

ـ كن قدوة للطفل لأنه يُقلّدك فى كل شىء.

ـ تحلّ بالصدق عند التعامل مع الطفل والآخرين.

ـ اعترف بخطأك دون عناد أو مكابرة.

ـ لا تنافق طفلك عندما تتحدث معه.

ـ واجه طفلك بأخطائه وحاسبه إن لزم الأمر.

ـ لا تمدح طفلك أو تجامله عندما يكون مُخطئا.