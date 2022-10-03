اليوم السابع
Ads
الإثنين، 03 أكتوبر 2022 07:13 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

9 أكتوبر.. إعلام القاهرة تنظم احتفالية كبرى بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 07:00 ص
9 أكتوبر.. إعلام القاهرة تنظم احتفالية كبرى بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر كلية الإعلام جامعة القاهرة
كتب ـ محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت الدكتورة حنان جنيد عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، إن الكلية أنهت كافة الاستعدادات الخاصة بتنظيم احتفالية كبرى بمناسبة  ذكرى انتصارات أكتوبر وذلك يوم 9 أكتوبر المقبل، وذلك داخل قاعة الكلية وتحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة.

وأضافت الدكتورة حنان جنيد فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن الاحتفالية ستشهد مشاركة عدد من الفنانين ورجال القوات المسلحة الذين شاركوا فى حرب أكتوبر، وتتضمن الاحتفالية لقاء كلمات للطلاب بهدف غرس الانتماء والولاء للدولة والتعرف على تضحيات المصريين أثناء حرب أكتوبر 1973.

وتابعت عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، أنه سيتم تكريم المشاركين فى الاحتفالية ، مؤكدة أن الكلية ستوجه دعوة إلى الطلاب على مستوى مختلف الفرق الدراسية والأقسام للمشاركة والحضور فى فعاليات الاحتفالية .

 

 


التعليم العالى

جامعة القاهرة

إعلام القاهرة

اخبار مصر

نصر اكتوبر



الموضوعات المتعلقة

انتظام الدراسة بالجامعات فى ثانى أيام العام الدراسى.. عاشور يتلقى تقارير من الجامعات الأهلية.. جامعة القاهرة تؤكد انتظام المحاضرات وتسكين الطلاب بالمدن الجامعية.. وكلية الإعلام تستقبل الطلاب الجدد بالبلالين

الأحد، 02 أكتوبر 2022 02:00 م

بدء تسكين الطلاب بمدن جامعة القاهرة وحتى 10 أكتوبر.. والخشت: الأولوية للطالبات

الأحد، 02 أكتوبر 2022 11:00 ص

الخشت: انتظام الدراسة بكليات جامعة القاهرة فى اليوم الثانى.. صور

الأحد، 02 أكتوبر 2022 09:33 ص

وزير التعليم العالى يشيد بأنشطة صندوق مكافحة الإدمان لتوعية طلاب جامعة القاهرة بأضرار المخدرات

السبت، 01 أكتوبر 2022 04:48 م

وزير التعليم العالى ورئيس جامعة القاهرة يشهدان تحية العلم فى أول يوم دراسة

السبت، 01 أكتوبر 2022 01:01 م

رئيس جامعة القاهرة يشارك الطلاب مباراة تنس طاولة فى أول يوم دراسى.. صور

السبت، 01 أكتوبر 2022 12:17 م

رئيس جامعة القاهرة يجري حوارا مفتوحا مع الطلاب ويوجه بممارسة الأنشطة الطلابية

السبت، 01 أكتوبر 2022 11:49 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة