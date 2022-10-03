6 نوفمبر.. النطق بالحكم في إعادة محاكمة متهم بـ"حرق كنيسة كفر حكيم"

كتب إيهاب المهندس

قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة ببدر، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، حجز إعادة إجراءات محاكمة متهم صادر ضده حكم غيابي بالسجن المؤبد، لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم في القضية المعروفة إعلامياً بـ "حرق كنيسة بكفر حكيم" بكرداسة، لجلسة 6 نوفمبر للحكم.

يذكر أن المتهمين جميعا في هذة القضية، صدر ضدهم حكم غيابي بالسجن المؤبد، لكونهم كانوا هاربين وألقي القبض على بعضهم مؤخراً، فقاموا باتخاذ إعادة إجراءات محاكمتهم من جديد حضوريًا أمام الدائرة الأولى إرهاب.